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bmpd.livejournal.com

Армейская авиация Таиланда получила еще три вертолета Ми-17В-5

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Как сообщило Посольство Российской Федерации в Таиланде, 26 марта 2021 года Россия завершила передачу Таиланду трёх многоцелевых вертолетов Ми-17В-5, которые были закуплены в рамках государственной программы Таиланда по оказанию помощи населению во время стихийных бедствий. Церемония передачи вертолетов состоялась на авиабазе У-Тапао с участием Посла России в Таиланде Е.Ю.Томихина. Таким образом, авиапарк вертолетов этого типа в Таиланде увеличился до десяти единиц.

Получение армейской авицией Таиланда из России очередных трех вертолетов Ми-17В-5. Утапао (Таиланд), 26.03.2021 (с) Посольство Российской Федерации в Таиланде

С 2011 года вертолеты Ми-17В-5 оказывают помощь населению Таиланда при стихийных бедствиях, доставляя продовольствие в затопленные районы во время наводнений, сбрасывая тонны воды при тушении лесных пожаров, и спасая людей в чрезвычайных ситуациях. В 2018 году Ми-17В-5 приняли участие в спасении детей из затопленной пещеры в провинции Чианг Рай на севере Таиланда.

Cо стороны bmpd укажем, что поставка трех данных вертолетов доводит общее количество машин Ми-17В-5 в составе армейской авиации сухопутных войск Таиланда до десяти. Ранее таиландская армейская авиация получила из России три первых вертолета Ми-17В-5 в марте 2011 года (по контракту 2008 года), два таких вертолета в ноябре 2015 года (по контракту стоимостью около 40 млн долл, подписанному в июле 2014 года), и еще два - в декабре 2018 года (по контракту от сентября 2017 года). Таиландские Ми-17В-5 имеют бортовые номера с "6401" по "6410". По известным данным, все Ми-17В-5 состоят на вооружении 41-го авиационного батальона (общего назначения) авиационного центра армии Таиланда в Лопбури.

Получение армейской авицией Таиланда из России очередных трех вертолетов Ми-17В-5. Утапао (Таиланд), 26.03.2021 (с) Посольство Российской Федерации в Таиланде

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таиланд
Продукция
Ми-17
Ми-17В5
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