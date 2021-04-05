МИД предрек эскалацию гонки вооружений из-за курса НАТО

Политика Североатлантического альянса по увеличению расходов на оборону ведет к эскалации глобальной гонки вооружений, об этом говорится 4 апреля в сообщении МИД России на странице министерства в Twitter.

«В этот день 72 года назад в целях «сохранения мира» создано НАТО», — напомнили в ведомстве.

Там отметили, что на счету военного альянса — бомбардировки Югославии, операция в Ливии, вторжение в Ирак.

«Такое вот «сохранение мира», — указали в МИД РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, в прошлом году расходы НАТО на оборону поднялись на 7,4%.

К сообщению прикреплена инфографика с расходами НАТО на оборону. Альянс в 2020 году потратил на безопасность $1,09 трлн, Россия — $0,05 трлн.

«Такая политика НАТО ведет к эскалации глобальной гонки вооружений», — резюмировали в МИДе.

В конце марта замглавы МИД РФ Александр Грушко выразил уверенность, что альянс идет по пути конфронтации с Россией. Дипломат подчеркнул, что в последние годы альянс ищет сомнительные аргументы, чтобы доказать общественности Запада, что наращивание сил на Востоке оправдано. Однако это не соответствует действительности.

Министры иностранных дел 30 стран НАТО впервые после пандемии провели очные встречи 23 и 24 марта. В первый день мероприятия генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что альянс считает действия России в последние годы всё более агрессивными.

В альянсе также отмечали, что продолжат адаптацию к вызовам со стороны России, включая кибер- и гибридные угрозы.