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Интерфакс-АВН

Афганские ВВС уничтожили более 80 талибов в Кандагаре

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A-29А (EMB-314) Super Tucano
Техник ВВС Афганистана осуществляет подготовку самолета Embraer A-29А (EMB-314) Super Tucano (регистрационный номер ВВС США 13-2005, афганский бортовой номер YA-1509) афганских ВВС к боевому вылету. Кабул, 12.09.2017.
Источник изображения: Alexander Riedel / ВВС США

Дубай. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 82 боевика были убиты в результате авианалетов ВВС Афганистана на позиции талибов в южной афганской провинции Кандагар, сообщил в воскресенье представитель полиции провинции Джамаль Барикзай.

Помимо ликвидации боевиков были также уничтожены два танка и несколько транспортных средств повстанцев, сказал чиновник.

Минобороны Афганистана сообщило, что в ходе проводимой против террористов операции в ряде районов страны были ликвидировано более 100 боевиков.

Сотрудники афганских сил безопасности также обнаружили и обезвредили 32 самодельных взрывных устройства, заложенных талибами, отметило министерство.

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Афганистан
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