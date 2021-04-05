Без санкции Киева: Турчинов объявил о сборе ветеранов АТО

Турчинов и Порошенко решили собрать ветеранов АТО из-за обострения в Донбассе

На Украине экс-врио президента Украины Александр Турчинов, ныне соратник другого бывшего украинского главы Петр Порошенко, начал собирать резервистов после обострения в Донбассе. По его словам, официальный Киев не давал указаний собирать ветеранов АТО. Накануне ВСУ впервые с лета 2020 года провели артобстрел территории ЛНР.

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» начала собирать резервистов и ветеранов «Антитеррористической операции» в Донбассе после обострения ситуации на линии разграничения. Об этом в своем Facebook заявил глава штаба партии Александр Турчинов.

«Не ожидая от власти инициатив и быстрых решений, штаб «ЕС» начал проведение учета резервистов и ветеранов АТО и ООС для обеспечения быстрого реагирования на случай возникновения реальных угроз. Паники не должно быть, нужна системная работа и уверенность в нашей победе», - заявил политик.

По его словам, ситуацию завели в тупик действия украинских властей. В частности, отметил он, ослабление позиций Киева вызвали отвод войск, запрет на проведение разведки и «адекватной реакции на провокации».

3 апреля Вооруженные силы Украины впервые с лета 2020 года, когда было заключено дополнительное перемирие, применили в Донбассе запрещенную Минскими соглашениями артиллерию - для обстрела Луганской Народной республики.

ВСУ также открыли огонь из минометов в направлении поселка Жабуньки в северном пригороде Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Огонь подразделения ВСУ вели утром, в десятом часу, из подконтрольного украинским силовикам поселка Пески. В направлении кварталов с мирными жителями было выпущено 15 мин калибром 120 мм.

Кроме того, атака беспилотника ВСУ по поселку Александровское недалеко от города Енакиево Донецкой области привела к гибели пятилетнего ребенка и ранению женщины 1954 года рождения.

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов считает, что если ВСУ ударят - то они ударят по Донецку.

«Будут ли масштабные действия? Думаю, что могут быть. Если мы ждали украинское наступление в южной части ДНР и в северной части (чтобы Горловку отрезать от Донецка), то теперь в случае масштабных наступлений удар будет нанесен прямо по Донецку», - рассказал Безсонов.

Замминистра также назвал удар украинских войск по территории ЛНР эскалацией конфликта и «разведкой боем».

К эскалации со стороны ВСУ в Донбассе привело, в том числе, и обещание военной помощи Украине от США, пояснил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Он напомнил, что именно за применение военной силы против собственного населения американцы бомбили в свое время Слободана Милошевича, Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи.

При этом, у Вашингтона нет вопросов к Киеву, когда ВСУ проводят настоящее «уничтожение гражданского населения Юго-Востока» Украины, «потому что - «это совсем другое дело», указал сенатор.

Тем временем, число добровольцев, желающих поехать в Донбасс, увеличивается на фоне обострения ситуации, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Очень много обращений, и от ребят, есть даже от депутатов Государственной думы, которые говорят, что просто «сразу рассчитывай, мы будем с тобой» Некоторые уже спрашивают, куда конкретно записываться», - рассказал глава ДНР.

Кроме того, 1 апреля в ДНР был объявлен первый призыв на военную службу. «Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан 1994-2003 годов рождения», - говорится в указе Пушилина. На прохождение службы в Народной милиции ДНР будут направлены около двухсот человек сроком на полгода.

Петр Николаев