Войти
N+1

Марсоход «Персеверанс» поставил вертолет на грунт

359
0
0
Марсоход «Персеверанс» поставил вертолет на грунт
Марсоход «Персеверанс» поставил вертолет на грунт.
Источник изображения: JPL-Caltech / NASA

Марсоход «Персеверанс» завершил операцию по высадке на поверхность планеты первого внеземного дрона «Индженьюити». Если вертолет переживет первую ночь на Марсе, то 11 апреля он должен совершить свой пробный полет, результаты которого ученые получат 12 апреля, сообщается в твиттере миссии.

«Персеверанс» достиг Красной планеты в середине февраля этого года, вместе с ним в кратер Езеро прибыл и первый внеземной вертолет «Индженьюити» (Mars Helicopter). Аппарат весит 1,8 килограмма и оборудован двумя соосными контрвращающимися винтами, общей длиной 1,2 метра.

Полезная нагрузка вертолета состоит из цветной камеры, обмен данными с ровером ведется при помощи антенны, закрепленной вместе с солнечными панелями над винтами. Электропитание дрона обеспечивают литий-ионные аккумуляторы. Расчетная максимальная высота подъема дрона в условиях марсианской атмосферы составляет 5 метров, а дальность — до 300 метров.

В середине марта 2021 года «Персеверанс» прибыл на импровизированный «марсодром» и начал длительную процедуру развертывания дрона, которая включала в себя сброс защитного кожуха, перевод вертолета в вертикальное положение, выдвижение четырех опор, раскладку винтов и подзарядку аккумуляторов. 4 апреля ровер отпустил дрон, который мягко упал с высоты 10 сантиметров на грунт, тем самым начав свое автономное существование.


Источник изображения: JPL-Caltech / NASA


Если вертолету удастся пережить свою первую ночь на Марсе, во время которой температура окружающей среды падает до -90 градусов Цельсия, то инженеры вначале проверят все системы дрона, разблокируют лопасти и проведут их пробную раскрутку. Первый полет намечен на 11 апреля, дрон должен подняться на 3 метра и пробыть там 30 секунд, после чего опуститься. Ожидается, что результаты пробного полета ученые получат 12 апреля.

Дрон — не единственное интересное устройство, привезенное «Персеверансом» на Марс. Ровер оснащен микрофонами, которые дали нам возможность вживую услышать щелканья лазерных импульсов по камням и звуки движения марсохода.

Александр Войтюк

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Марс
Похожие новости
11.12.2019
"Роскосмос" предложил два варианта ракеты для полета на Луну
22.11.2019
Баки лопнули: ракета Маска взорвалась в Техасе
11.11.2019
Китай раскрыл планы по исследованию Луны и Марса
29.10.2019
Роскосмос уже подготовил меню для полетов на Марс
11.10.2019
Запущенные на ракете "Протон-М" коммерческие спутники выведены на целевые орбиты
02.10.2019
Аsharq Al Awsat (Саудовская Аравия): нужны ли новые законы в эпоху космического туризма?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 14:23
  • 3
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 05.04 12:28
  • 194
Дополнительные функции
  • 05.04 12:18
  • 2
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 05.04 10:34
  • 1
Американская армия заказала новые винтовки для снайперов
  • 05.04 10:24
  • 1
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 05.04 09:12
  • 24
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 05.04 09:05
  • 35
Защитим любой ценой
  • 05.04 08:58
  • 2
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 05.04 07:12
  • 1
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 05.04 07:07
  • 5
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 05.04 06:26
  • 7
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 05.04 03:00
  • 12
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 04.04 23:15
  • 14
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 04.04 23:11
  • 103
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 04.04 23:02
  • 19
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80