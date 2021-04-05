Марсоход «Персеверанс» поставил вертолет на грунт.

Марсоход «Персеверанс» завершил операцию по высадке на поверхность планеты первого внеземного дрона «Индженьюити». Если вертолет переживет первую ночь на Марсе, то 11 апреля он должен совершить свой пробный полет, результаты которого ученые получат 12 апреля, сообщается в твиттере миссии.

«Персеверанс» достиг Красной планеты в середине февраля этого года, вместе с ним в кратер Езеро прибыл и первый внеземной вертолет «Индженьюити» (Mars Helicopter). Аппарат весит 1,8 килограмма и оборудован двумя соосными контрвращающимися винтами, общей длиной 1,2 метра.

Полезная нагрузка вертолета состоит из цветной камеры, обмен данными с ровером ведется при помощи антенны, закрепленной вместе с солнечными панелями над винтами. Электропитание дрона обеспечивают литий-ионные аккумуляторы. Расчетная максимальная высота подъема дрона в условиях марсианской атмосферы составляет 5 метров, а дальность — до 300 метров.

В середине марта 2021 года «Персеверанс» прибыл на импровизированный «марсодром» и начал длительную процедуру развертывания дрона, которая включала в себя сброс защитного кожуха, перевод вертолета в вертикальное положение, выдвижение четырех опор, раскладку винтов и подзарядку аккумуляторов. 4 апреля ровер отпустил дрон, который мягко упал с высоты 10 сантиметров на грунт, тем самым начав свое автономное существование.

Источник изображения: JPL-Caltech / NASA

Если вертолету удастся пережить свою первую ночь на Марсе, во время которой температура окружающей среды падает до -90 градусов Цельсия, то инженеры вначале проверят все системы дрона, разблокируют лопасти и проведут их пробную раскрутку. Первый полет намечен на 11 апреля, дрон должен подняться на 3 метра и пробыть там 30 секунд, после чего опуститься. Ожидается, что результаты пробного полета ученые получат 12 апреля.

Дрон — не единственное интересное устройство, привезенное «Персеверансом» на Марс. Ровер оснащен микрофонами, которые дали нам возможность вживую услышать щелканья лазерных импульсов по камням и звуки движения марсохода.

Александр Войтюк