США поощряют Киев к новой авантюре в Донбассе

Министры обороны Украины и США провели второй за полтора месяца разговор, касающийся ситуации в Донбассе. По словам Андрея Тарана, американцы пообещали Киеву «меры поддержки» в случае прямого военного конфликта между Украиной и Россией. О каких именно мерах поддержки может идти речь и чем грозит властям в Киеве повторение ошибки Саакашвили 2008 года?

В четверг состоялся телефонный разговор министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Андрея Тарана, по итогам которого Таран заявил о получении неких мер поддержки со стороны США в случае конфликта с Россией. В Минобороны Украины также сообщили, что руководители ведомств "обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны". При этом разговор Тарана и Остина стал вторым за последние полтора месяца. А накануне США обвинили Россию в "дестабилизирующих" действиях на востоке Украины.

Обещанная США помощь Украине в случае конфликта с Россией может оказаться "медвежьей услугой", считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Все должны работать на единую цель – на достижение мира на востоке Украины. Вашингтон же своими поставками вооружений, агрессивной и провокационной риторикой поощряет киевский режим к невыполнению минских договоренностей", – сказала дипломат в беседе с "Газетой.Ru".

При этом в Кремле охарактеризовали ситуацию в Донбассе как пугающую, потому что "провокации со стороны вооруженных сил Украины имеют место, они не одиночные, а множественные". В то же время замминистра иностранных дел России Андрей Руденко отметил, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – это очередной вымысел.

"Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией – это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти. Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном", – сказал Руденко, передает РИА "Новости".

Ранее в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ "идти в наступление" в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. При этом Вашингтон уже ознакомился с заявлениями представителей армии Украины о том, что Россия якобы наращивает военное присутствие у границ. В то же время Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.

"Что касается обещаний США, то за ними ничего, кроме слов, не стоит. Американцы никогда не будут воевать за Украину. Правительству Зеленского просто следует порядочно себя вести и не бегать к новому старшему брату за помощью. Пусть они лучше садятся за стол переговоров с ДНР и ЛНР и решают спорные вопросы в рамках Минских соглашений", – заявил газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сейчас Киев, по словам собеседника, провоцирует Кремль на военный конфликт, рассчитывая, что с помощью США они смогут одолеть Россию. "При этом Украина до сих пор не может понять, что она своим существованием во многом обязана России, которая поддерживает ее в том числе и транзитом газа", – добавил сенатор. – Поэтому не надо провоцировать Россию на ответные действия.

Не надо бряцать оружием у нас под носом. Это кончится для властей Украины печально".

Джабаров также отметил, что "странам – гарантам Минских соглашений уже надоела политика Украины". "Немцы и французы поняли бесперспективность работы с режимом Зеленского. Поэтому они даже не посчитали нужным сообщить Киеву о прошедших на днях переговорах с нашим президентом. Дело в том, что они не уважают Зеленского и не относятся к нему серьезно", – полагает сенатор.

В то же время советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник считает, что телефонную беседу между Остином и Тараном довольно трудно назвать "переговорами министров". "Это выглядит скорее как отчет подведомственного служащего старшему по званию. США лишь выразили озабоченность вопросом Донбасса и продемонстрировали символический жест поддержки украинским радикалам с целью успокоить их. Но на помощь Украине американцы не придут", – уверен собеседник.

Он также предположил, что этот звонок был во многом обусловлен проведенными ранее переговорами "евротройки" с участием лидеров России, Германии и Франции. "Этот факт сильно обеспокоил как Киев, так и Вашингтон", – подчеркнул Мирошник.

Собеседник убежден, что в случае эскалации конфликта в Донбассе Вашингтон никаких обязательств на себя брать не станет. "Максимум, на что может рассчитывать Украина – это подливание масла в огонь в виде поставок вооружений, военной техники, либо чего-то еще, что может способствовать еще большей эскалации конфликта", – полагает Мирошник.

Он напомнил, что ранее в схожей ситуации оказалась Грузия, когда подстрекательство со стороны Вашингтона подтолкнуло экс-президента Михаила Саакашвили к совершению ключевой ошибки, а именно: началу боевых действий в августе 2008 года, которые обернулись для Грузии военным поражением.

В свою очередь зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов добавил, что ведущие страны континентальной Европы выступают против военного решения конфликта в Донбассе. "Они настаивают на соблюдении Минских соглашений и продолжении работы исключительно политико-дипломатическими средствами. Поэтому Вашингтон здесь остается в одиночестве, потому как, кроме правительства в Киеве, больше никто не собирается участвовать в его авантюрах", – резюмировал Климов.

Наталья Макарова, Елена Лексина