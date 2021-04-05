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Yahoo News Japan (Япония): новые российские разработки в области борьбы с БПЛА

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Международный военно-технический форум "Армия-2019". День четвертый
Международный военно-технический форум "Армия-2019". День четвертый.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Куденко

Японский военный обозреватель рассказывает о новых разработках российского ОПК — анти-дронах «Ракета» и REX-1 . «Ракета» имеет искусственный интеллект и способна сама атаковать вражеские дроны и захватывать их с помощью специальных сетей. REX-1 поражает систему управления дронов и иммобилизует их.

В последнее время в армиях по всему миру широко распространилась техника БПЛА - беспилотных летательных аппаратов - дронов - которые активно применяются для боевых и разведывательных целей современными вооруженными силами.

Особое место среди них заняли так называемые "дроны-камикадзэ", которые самоуничтожаются при нанесении ударов по заранее выявленным целям. "Дроны-камикадзэ" активно использовались в разгоревшемся недавно армяно-азербайджанском военном конфликте в Нагорном Карабахе. Тогда Азербайджан использовал тактику "шмелиного роя". Атаки многочисленных аппаратов наносят не только значительный материальный ущерб войскам противника, но и оказывают на него сильное деморализующее психологическое давление. "Дроны-камикадзэ" недороги в производстве и создают высокие риски для живой силы и боевой техники противостоящей стороны.

Военные в России понимают, что для нее существует высокая угроза применения "дронов-камикадзэ" в возможных конфликтах со стороны окружающих ее государств. В этой связи, судя по всему, в стране взята линия на производство линейки собственных эффективных образцов такого оружия, а также разработки "анти-дронов" и различной техники по борьбе с боевыми БПЛА.

Стало известно, что в России в настоящее время Российским федеральным ядерным центром разрабатывается анти-дрон "Ракета", оснащенный искусственным интеллектом и самонаводящейся лазерной системой. Обладающая достаточно высокой скоростью и маневренностью, эта ракета анти-дрон сама идентифицирует объект атаки, сближается с ним, и выбрасывает прочную сеть из специальных материалов, которая "обездвиживает" дрон-цель, не давая ему нанести ущерб окружающим военным объектам или личному составу.

В настоящее время уже объявлено о планах представления этого анти-дрона на выставке военной техники в Москве, которая пройдет в середине нынешнего года.

Другой российской разработкой является проект "Калашников-Концерна" - электромагнитное ружье анти-дрон REX-1. Оно способно выводить из строя при помощи сильного электромагнитного луча радарного типа все виды беспилотников. В оснащение этих систем входят, помимо электромагнитной техники, специальные боевые машины повышенной проходимости, а также легковесные и тяжеловесные квадрокоптеры-перехватчики и БПЛА самолетного типа малого и среднего классов.

Сейчас концерн "Калашников" приступил к разработке новой более мощной серии электромагнитного анти-дрона REX-2, имеющего значительно большую дальность действия по сравнению с REX-1. Уязвимым местом этого вида борьбы с дронами является опасность идентификации по лучу наземных операторов. В России сейчас работают над решением этой проблемы.

Специалисты не исключают, что зарубежные разработчики "дронов-камикадзэ" создадут какие-то системы, позволяющие им ускользать от таких "охотников" на них, какими являются анти-дроны "Ракета". Но в этом случае в России могут появиться и свои контрмеры против таких систем.


Масаси Сато (Masashi Sato)

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Азербайджан
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