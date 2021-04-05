Как обломки российских «Искандеров» оказались в Карабахе

Азербайджанские саперы предъявили найденные в Карабахе осколки ракет. В Баку утверждают, что залпы были сделаны армянами из «Искандеров», причем не в экспортном, а внутрироссийском варианте этих комплексов. Москва настаивает на том, что армянская сторона не использовала «Искандеры», в то время как Ереван хранит молчание. Если находка обломков ракет была постановкой, то кому она выгодна?

Азербайджанские власти в пятницу представили в Баку обломки, которые обозначены как части ракет комплекса "Искандер", выпущенных армянскими военными во время второй карабахской войны. Как сообщил бакинский портал Haqqin.az, обломки были собраны 15 марта специалистами Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) на территории карабахского города Шуша, занятого азербайджанской армией на последнем этапе войны.

"В результате последних исследований выяснилось, что это ракета "Искандер-М", – заявил начальник оперативного штаба ANAMA Идрис Исмаилов. По его словам, в ходе исследования был проверен код-индекс 9М723 на ракете. "В настоящее время на месте взрыва и вокруг него проводятся предварительные исследования", – цитирует РИА Новости Исмаилова. Фотографии двух разорвавшихся ракет были призваны подтвердить аналогичное сообщение, сделанное ANAMA в среду по итогам работы саперов в Шуше.

Поясним – модификация "Искандер-М" с дальностью ракет до 500 км, которую упомянул Исмаилов, используется исключительно российскими военными. Ранее сообщалось о том, что в распоряжении армянской армии находятся комплексы в упрощенной экспортной модификации "Искандер-Э" с дальностью полета ракет до 280 км. Высказывались предположения, что именно "Искандеры-Э" были представлены на параде по случаю Дня независимости Армении в 2016 году.

Использовались ли эти вооружения в ходе второго карабахского конфликта – вопрос открытый. Азербайджанская пресса подчеркивает: об использовании "Искандеров" заявлял не только премьер Армении Никол Пашинян (в печально известном интервью сказавший о низком качестве этих российских вооружений), но и армянский экс-президент Серж Саргсян и бывший главный военный инспектор Минобороны Армении Мовсес Акопян.

После нынешних заявлений азербайджанской стороны Ереван предпочел уклониться от комментариев. Давид Тоноян, который был министром обороны Армении до ноября 2020 года, в пятницу отказался сообщать, применяла ли армянская сторона во время войны в Карабахе ОТРК (оперативно-тактические ракетные комплексы) "Искандер". "Я не собираюсь раскрывать государственную тайну", – цитировало экс-главу военного ведомства агентство "Спутник Армения".

Также заметим – если сейчас Баку заявляет об использовании "Искандеров" армянами как о свершившемся факте, то еще в феврале президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял обратное: применение этих вооружений во время войны зафиксировано не было.

Москва же, как и ранее, опровергает использование армянской стороной ОТРК "Искандер". Комментируя нынешние сообщения Баку о находке обломков ракет в зоне конфликта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул: комплексы "Искандер" не применялись в ходе обострения ситуации в Нагорном Карабахе. До этого аналогичные объяснения давал Генштаб России.

Отметим, что очередные обвинения в адрес армянской стороны в использовании "Искандеров" появились в канун встречи Владимира Путина с Пашиняном. Общение российского президента и премьер-министра Армении, напомним, запланировано на 7 апреля.

В армянской блогосфере уже появились версии о том, как Баку мог инсценировать обнаружение осколков ракет в Шуше. "К примеру, такая возможность имеется через Турцию из подконтрольных ей территорий в Сирии, где применялись "Искандеры". В любом случае это удар по имиджу оборонного ведомства РФ, которое утверждает, что Армения не применяла этот тип ОТРК", – отмечали авторы Telegram-канала G.N.

Мнение российских экспертов по поводу того, могли ли быть задействованы столь мощные вооружения, разошлись. "При штатном взрыве ракеты взрывается боевая часть, которая находится в середине "Искандера", причем взрывается в воздухе, обеспечивая осколочное поражение противника по площади.

Заднюю часть ракеты отбрасывает в сторону, поэтому ее можно найти и идентифицировать",

– сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

Так было идентифицировано первое применение "Искандера" в 2008 году по грузинскому городу Гори, напомнил эксперт, кроме того, осколки задних частей ракеты находили и в Чечне во время войны с бандформированиями. "При этом какие именно "Искандеры" – "внутреннего" или экспортного варианта были поставлены в Армению – никто и никогда официально не сообщал. Предполагалось, что это были "Искандер-Э", поскольку поставить туда "Искандеры-М" стало бы нарушением международных обязательств – не экспортировать баллистические ракеты с дальностью больше 300 километров", – сказал эксперт.

Фельгенгауэр не исключает, что Армения могла без лишней огласки все же получить и более современные и дальнобойные ракеты. "В любом случае они не могли сколько-нибудь серьезно повлиять на ход войны. Тем более, что азербайджанцы тоже применяли баллистические ракеты – только израильского производства", – отметил аналитик.

В отличие от него, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков считает, что речь, скорее всего, идет не о реальной находке обломков российских ракет, а о постановке. "Заинтересованных в провокации против России много – и организовать дезинформацию для них не проблема", – сказал военный эксперт.

"Представленные на фотографиях фрагменты действительно принадлежат "Искандерам". Маркировка на шильдике – тоже "искандеровская", но вызывают большие сомнения детали пейзажа, на котором отсняты якобы взорвавшиеся там ракеты", – пояснил эксперт.

Сведения о том, что номер на фотографии соответствует "Искандерам", которые используются российской армией, а не идут на экспорт, может подтвердить или опровергнуть только Минобороны России, подчеркнул Леонков.

Эксперт напоминает, что "Искандеры-М" применялись в Сирии, в том числе в провинции Идлиб – для ликвидации скоплений боевиков.

"Турки вполне могли подобрать там эти обломки, передать их Азербайджану, чтобы привезти их в Карабах и устроить с ними фотосессию на местности",

– считает эксперт.

"На опубликованных фото заснята кассетная часть ракеты и рядом большая воронка, как бы от нее. Но кассетная часть действует "по площади" и не может оставить такую воронку, как фугасная часть. Одно с другим не "клеится", – полагает Леонков, добавляя, что как раз в Сирии применялись "кассеты", и их части могли быть подобраны. "Когда же взрывается осколочно-фугасная часть "Искандеров", то, как правило, ничего не остается, кроме маленьких осколков", – добавляет он.

Обломки, которые вдруг появились "из-под снега", призваны подтвердить нашумевшее заявление Пашиняна о том, что армянская армия все же стреляла "Искандерами" и они якобы оказались плохого качества, поясняет Леонков.

По мнению эксперта, целью провокации может быть своеобразная помощь со стороны западных кураторов Пашиняну, которому скоро предстоит пройти через досрочные выборы парламента. "Авторитет Пашиняна сильно просадила не только проигранная война, но и его безграмотные высказывания о применении Арменией ракет "Искандер", которые, дескать, работают только на 10%. Пашиняна обсмеяли и уличили в фантазиях. А теперь, смотрите, азербайджанские саперы нашли осколки "Искандеров". Выходит, Пашинян правду говорил?" – пояснил Леонков.

По его мнению, в провокации могут быть заинтересованы не только Турция и Азербайджан, но и США с Великобританией, которые "работают на выдавливание Москвы из Закавказья": "Дополнительная цель – уличить Минобороны России во "лжи", а заодно попытаться дискредитировать наше оружие".

Ранее в профильном комитете Госдумы выразили сомнения в версии властей Азербайджана об использовании "Искандеров". Первый зампред комитета по обороне Александр Шерин назвал эти ракеты "настолько мощным вооружением, что для подобного рода конфликта нет никакой стратегической и тактической целесообразности его использовать". "Даже если бы "Искандер" применяли, то это сложно было бы оставить незамеченным", – добавил парламентарий газете ВЗГЛЯД. По его мнению, в Баку пытаются подыграть Пашиняну, который в феврале жаловался на якобы неисправные российские "Искандеры".

Андрей Самохин, Андрей Резчиков