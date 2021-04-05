Экипаж провел контрольный осмотр корабля «Союз МС-18» перед стартом

Экипаж 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) осмотрел транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-18» на космодроме Байконур перед стартом, намеченным на 9 апреля. Об этом 4 апреля говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

Осмотр проводился в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254. После инструктажа космонавты заняли места в корабле.

«Первыми ознакомились с размещением грузов и снаряжения в спускаемом аппарате и бытовом отсеке основной экипаж 65-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая», — отметили в госкорпорации.

После этого корабль осмотрели дублеры — Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Энн МакКлейн.

У членов экипажей не было замечаний по состоянию космического корабля. По завершении «примерки» они приняли участие в традиционном посещении «Музея истории космодрома Байконур».

Как сообщалось 2 апреля, запуск многофункционального модуля «Наука» к МКС пройдет в июле. Ранее запуск «Науки» неоднократно переносился.