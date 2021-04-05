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WarSpot

Британцы модернизируют свои РСЗО

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Британская реактивная артиллерия будет бить дальше и точнее. Вчера, 3 апреля, портал defence-blog.com сообщил о том, что Минобороны Великобритании приступило к модернизации своих РСЗО.

В рамках контракта, детали которого не разглашаются, британская армия в течение пяти лет проведёт модернизацию всех 44 имеющихся на вооружении систем РСЗО M270. Гусеничные машины получат новые бронированные кабины, улучшенную электронику и систему пуска.

Реактивная система залпового огня M270

Источник изображения: defence-blog.com

Кроме того, британские М270 получат обновлённую систему управления огнём, а также возможность пуска ракет GMLRS-ER увеличенной до 150 км дальности. Кроме того, после обновления РСЗО будут совместимы с перспективной ракетой Precision Strike Missile (PrSM) дальностью до 500 км.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
GMLRS
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Британцы модернизировали реактивные системы залпового огня
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