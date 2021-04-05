Российские беспилотники успешно прошли боевое крещение в Сирии

В Сирии прошли испытания уникальной технологии наведения новейших тактических ударных беспилотников «Иноходец» на объекты террористов с помощью модернизированного носимого комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец-М».

В результате удалось достигнуть высоких показателей оперативности и точности поражения целей в режиме реального времени, сообщил РИА Новости источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Беспилотники «Иноходец» наносили удары в том числе по вновь выявляемым с помощью КРУС «Стрелец-М» целям, информация о координатах которых отправлялась бойцами наземных подразделений по каналам связи на пункт управления беспилотниками и вышестоящему командованию в режиме реального времени», — сообщил собеседник агентства.

По словам источника, наземные разведчики с помощью приборов системы «Стрелец» обнаруживают цель, отображают ее на фоне электронной карты на планшете с указанием параметров и точных координат. Это может быть танк, скопление бронетехники или живой силы противника, артиллерийская позиция, командный пункт и так далее. Информация о цели отправляется по защищенному каналу связи релевантным узлам управления, которые распределяют задачу уничтожения объекта ближайшему свободному ударному БПЛА.