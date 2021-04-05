Азербайджан и Турция приступают к совместным учениям войск связи

Баку. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Азербайджана и Турции 6 апреля приступят к совместным тактико-специальным учениям войск связи, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"В ходе учений военные связисты будут выдвинуты в районы выполнения учебно-боевых задач, где отработают задачи по организации единой системы связи. На учениях, которые будут проводиться с использованием современных средств связи и автоматизированных систем управления, будут выполнены задачи по организации взаимодействия войск, развертыванию полевых пунктов управления и другие мероприятия", - отмечается в сообщении.