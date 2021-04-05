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В Сирии испытали новый способ указания целей для российского «Иноходца»

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Источник изображения: Кадр из видео телеканала НТВ на Youtube

В Сирии прошли испытания новой технологии наведения тактических ударных беспилотников «Иноходец» на объекты террористов при помощи модернизированного носимого комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец-М». Как рассказал РИА Новости источник в российском оборонно-промышленном комплексе, координаты целей передавали с земли с помощью планшета.

«Был реализованы и вариант с передачей точных координат целей непосредственно на наземный пункт управления ударными БПЛА с автоматическим отображением цели на электронной карте местности оператора беспилотника», — сказал он.

Когда именно проходили испытания, собеседник агентства не уточнил, однако отметил, что беспилотник «Иноходец» смог точно поразить цели, а информация об этом в режиме реального времени отправлялась к вышестоящему начальству.

Источник отметил, что через оборудованную планшетом систему еще нельзя управлять беспилотником, и это пока остается задачей оператора. «Однако в перспективе, при достижении достаточного уровня автоматизации отечественных БПЛА, не исключено, что КРУС "Стрелец" или его версии позволят наземным силам обеспечивать целеуказание для ударных дронов напрямую», — сказал он.

Ранее стало известно, что опытно-конструкторская работа для создания межконтинентальной баллистической ракеты «Кедр», начнется в России в 2023-2024 годах и примерно в 2030 году «Кедр» должен заменить действующие мобильные и стационарные ракеты «Ярс».


Григорий Семенов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
РС-24 Ярс
Стрелец
Проекты
БПЛА
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