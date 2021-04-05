Морская авиация Тихоокеанского флота отмечает день рождения

4 апреля 1932 г., при штабе Морских сил Дальнего Востока был создан отдел морской авиации. Боевое крещение авиация ТОФ получила в августе 1938 года во время ожесточенных боев у озера Хасан. Авиаторы-тихоокеанцы с честью выполнили приказ и по разгрому милитаристской Японии. До конца войны ВВС ТОФ потопили свыше 30 транспортов, два эсминца и четыре танкера.

За мужество, отвагу и боевые заслуги восемь частей были преобразованы в гвардейские, две дивизии и три полка удостоены почетных наименований. Пятнадцати авиаторам присвоено звание Героя Советского Союза. В послевоенный период авиация Тихоокеанского флота стала реактивной, всепогодной, ракетоносной.

Современная морская авиация Тихоокеанского флота состоит из истребительной, противолодочной, транспортной и базируется на аэродромах в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях. Летчики ТОФ выполняют задачи по поисково-спасательному обеспечению деятельности сил флота, десантированию подразделений морской пехоты и специальных групп, ведению воздушной разведки, обеспечению испытаний новейших образцов вооружения и военной техники и осуществляют воздушную перевозку личного состава.

Для усиления группировки авиации в арктической зоне с 1 декабря прошлого года экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации ТОФ заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на аэродроме Анадырь. По итогам прошлого года авиаторы ТОФ получили три приза Главнокомандующего Военно-Морским Флотом.

Высоко оценено мастерство в воздушном бою экипажей истребителей МиГ-31, отмечено выполнение минных постановок самолётами Ил-38 и противолодочная подготовка летчиков Ту-142 их состава отдельной противолодочной авиационной эскадрильи, отмечает пресс-служба Восточного военного округа.