Появилось фото Су-34 с 10 атомными бомбами

Су-34 с 10 имитаторами термоядерных бомб. Фото: pic.twitter.com/ksNIM2wniG— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) April 4, 2021
В Сети опубликовано любопытное фото фронтового бомбардировщика Су-34, вооруженного сразу десятью имитаторами тактических термоядерных бомб (ИАБ).
Снимок украшает буклет, выпущенный к 60-летию ВНИИ технической физики имени Е.И. Забабахина. Этот институт находится в Челябинской области (ЗАТО Снежинск), имеет статус федерального ядерного центра и с 1955 года занимается разработкой ядерного оружия. Евгений Иванович Забабахин участвовал в создании первой советской атомной бомбы и первого термоядерного заряда, принятого на вооружение советской армии. На протяжении 25 лет - до самой кончины в 1984 году, - он был научным руководителем ВНИИТФ.
60-летие института отмечалось в 2015 году, однако юбилейный буклет появился в открытом доступе только сейчас. "Beast mode по-забабахински", - гласит один из комментариев к фото.
Антон Валагин