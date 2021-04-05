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Российская газета

Появилось фото Су-34 с 10 атомными бомбами

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Источник изображения: rg.ru

В Сети опубликовано любопытное фото фронтового бомбардировщика Су-34, вооруженного сразу десятью имитаторами тактических термоядерных бомб (ИАБ).

Снимок украшает буклет, выпущенный к 60-летию ВНИИ технической физики имени Е.И. Забабахина. Этот институт находится в Челябинской области (ЗАТО Снежинск), имеет статус федерального ядерного центра и с 1955 года занимается разработкой ядерного оружия. Евгений Иванович Забабахин участвовал в создании первой советской атомной бомбы и первого термоядерного заряда, принятого на вооружение советской армии. На протяжении 25 лет - до самой кончины в 1984 году, - он был научным руководителем ВНИИТФ.

60-летие института отмечалось в 2015 году, однако юбилейный буклет появился в открытом доступе только сейчас. "Beast mode по-забабахински", - гласит один из комментариев к фото.


Антон Валагин

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