Работу СВЧ-пушки РВСН показали на видео

В Сети появилось видео с крупных учений РВСН в Алтайском крае. В маневрах впервые задействовали мобильные пусковые установки МБР "Ярс" и применили СВЧ-пушку машины дистанционного разминирования "Листва".

До конца 2021 года Барнаульское соединение РВСН будет полностью перевооружено на комплексы "Ярс". В ходе нынешних учений ракетчики впервые вывели новую технику на маршруты боевого патрулирования. В ходе тренировки отрабатывают всевозможные ситуации: маскировку пусковых установок на местности, нападение диверсантов, преодоление участка, зараженного химическим, бактериологическим оружием и радиацией. И, конечно, нейтрализацию заложенных на маршруте мин и самодельных взрывных устройств.

- Боеприпасы были уничтожены методом подрыва и выжигания детонаторов сверхвысокочастотным излучением, - рассказал "Звезде" начальник инженерной службы ракетного полка капитан Александр Комов.

Колонну ракетных установок на боевом патрулировании возглавляет машина дистанционного разминирования "Листва". Ее датчики обнаруживают "адские машины" на безопасном расстоянии и автоматически останавливают броневик. Размещенная на крыше параболическая антенна СВЧ-пушки способна нейтрализовать бомбы на дистанции до 100 метров. Во время маневров на Алтае "Листва" уничтожила мины в радиусе 50 метров - дальше просто закладывать не стали. На всякий случай в расчет машины включены трое обычных саперов.

Антон Валагин