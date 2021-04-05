На "Байконуре" провели контрольный осмотр стартующего 9 апреля на МКС корабля

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - На космодроме "Байконур" участники предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) провели контрольный осмотр транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" в полетной комплектации, сообщила ракетно-космическая корпорация "Энергия" в воскресенье.

"После вводного инструктажа члены основного и дублирующего экипажей по очереди занимали свои места в корабле, ознакомились с размещением полезного груза и снаряжения в спускаемом аппарате и бытовом отсеке, а также проверили работоспособность бортовых систем в тестовом режиме", - говорится в сообщении корпорации.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблём "Союз МС-18" запланирован на 9 апреля.