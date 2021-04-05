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Интерфакс-АВН

На "Байконуре" провели контрольный осмотр стартующего 9 апреля на МКС корабля

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Ракета-носитель "Союз-2.1а"
Ракета-носитель "Союз-2.1а".
Источник изображения: © Пресс-служба Федерального космического агентства "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - На космодроме "Байконур" участники предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) провели контрольный осмотр транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" в полетной комплектации, сообщила ракетно-космическая корпорация "Энергия" в воскресенье.

"После вводного инструктажа члены основного и дублирующего экипажей по очереди занимали свои места в корабле, ознакомились с размещением полезного груза и снаряжения в спускаемом аппарате и бытовом отсеке, а также проверили работоспособность бортовых систем в тестовом режиме", - говорится в сообщении корпорации.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблём "Союз МС-18" запланирован на 9 апреля.

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Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
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