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WarSpot

Американская армия заказала новые винтовки для снайперов

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Источник изображения: warspot.ru

Американских армейских снайперов вооружат новыми винтовками. Вчера, 3 апреля, пресс-служба армии США сообщила о том, что Минобороны в рамках программы PSR заключило с компанией Barrett Firearms Manufacturing контракт на поставку винтовок MRAD MK22.

Контракт стоимостью $49,9 млн рассчитан на пять лет. За эти деньги производитель поставит армии США 2800 винтовок с комплектами «снайперских аксессуаров», прицелами Leupold & Stevens Mark 5 HD, а также стволами калибра .338 Norma Magnum, .300 Norma Magnum и 7,62×51 NATO. «Армейские снайперы смогут производить смену ствола и выбирать калибры в зависимости от операционной среды», — сообщили в пресс-службе Минобороны США.

Промо-ролик винтовки MRAD MK22

Винтовки с многоцелевым адаптивным дизайном MRAD MK22 (Multi-Role Adaptive Design Mark 22) являются одними из новейших высокоточных моделей в арсенале компании Barrett Firearms Manufacturing. Их ключевая особенность — возможность быстрой смены ствола, что позволяет в полевых условиях менять калибр оружия.

Винтовка MRAD MK22 в комплектации для армии США

Источник изображения: army.mil

Винтовка MRAD выпускается в трёх модификациях: FLUTED, MK22 и SMR. Друг от друга они отличаются цветами отделки, типами прикладов и базовым набором аксессуаров. В Barrett указывают, что винтовки MRAD могут оснащаться стволами семи различных калибров: 338 Lapua Magnum, 300 Winchester Magnum, 308 Winchester, 6.5 Creedmoor, 338 Norma Magnum, 300 Norma Magnum и 300 PRC. При этом замена ствола возможна в полевых условиях с использованием всего одного инструмента.

Ранее винтовки MRAD MK22 закупило для своих снайперов Командование специальных операций (USSOCOM).

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Страны
США
Компании
Barrett
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
05.04.2021 10:34
"в полевых условиях менять калибр оружия"
Чтобы менять стволы в полевых условиях надо таскать все запасные стволы с собой. На всякий случай. Может быть лучше взять патроны, подходящие под ствол?
Замена ствола имеет смысл только на пулемёте, предназначение которого вести интенсивный огонь на подавление и потому ствол греется, его точно придётся менять.

И почему-то забывают, что под каждый ствол-патрон нужен и свой прицел. А иначе придётся пользоваться пресловутой "универсальной" сеткой МилДот и по отдельной методичке высчитывать сколько засечек на этой дальности с этим патроном-стволом надо брать угол прицеливания.
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