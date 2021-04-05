Американская армия заказала новые винтовки для снайперов

Американских армейских снайперов вооружат новыми винтовками. Вчера, 3 апреля, пресс-служба армии США сообщила о том, что Минобороны в рамках программы PSR заключило с компанией Barrett Firearms Manufacturing контракт на поставку винтовок MRAD MK22.

Контракт стоимостью $49,9 млн рассчитан на пять лет. За эти деньги производитель поставит армии США 2800 винтовок с комплектами «снайперских аксессуаров», прицелами Leupold & Stevens Mark 5 HD, а также стволами калибра .338 Norma Magnum, .300 Norma Magnum и 7,62×51 NATO. «Армейские снайперы смогут производить смену ствола и выбирать калибры в зависимости от операционной среды», — сообщили в пресс-службе Минобороны США.

Промо-ролик винтовки MRAD MK22

Винтовки с многоцелевым адаптивным дизайном MRAD MK22 (Multi-Role Adaptive Design Mark 22) являются одними из новейших высокоточных моделей в арсенале компании Barrett Firearms Manufacturing. Их ключевая особенность — возможность быстрой смены ствола, что позволяет в полевых условиях менять калибр оружия.

Винтовка MRAD MK22 в комплектации для армии США Источник изображения: army.mil

Винтовка MRAD выпускается в трёх модификациях: FLUTED, MK22 и SMR. Друг от друга они отличаются цветами отделки, типами прикладов и базовым набором аксессуаров. В Barrett указывают, что винтовки MRAD могут оснащаться стволами семи различных калибров: 338 Lapua Magnum, 300 Winchester Magnum, 308 Winchester, 6.5 Creedmoor, 338 Norma Magnum, 300 Norma Magnum и 300 PRC. При этом замена ствола возможна в полевых условиях с использованием всего одного инструмента.

Ранее винтовки MRAD MK22 закупило для своих снайперов Командование специальных операций (USSOCOM).