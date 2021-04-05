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ТАСС

Вернувшиеся из России будущие индийские астронавты продолжили курс обучения в Индии

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ISRO
Эмблема индийской организации космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization).
Источник изображения: galaxywire.net

Имена членов первого национального отряда астронавтов пока не разглашаются

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 апреля. /ТАСС/. Четверо индийских астронавтов, которые вернулись в конце минувшего месяца после прохождения подготовки в России, теперь продолжили курс обучения в Индии. Об этом сообщил журналистам глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван.

"Они [будущие астронавты] прилетели в Индию 28 марта. Четыре астронавта теперь пройдут специальную подготовку к космическому полету в Индии", - приводит в воскресенье слова Сивана телеканал IndiaTV.

С февраля 2020 года четверо индийцев обучались в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в России. Имена членов первого национального отряда астронавтов пока не разглашаются. Известно только, что все они мужчины и все они ранее служили в индийских ВВС. Предполагается, что в первый полет отправятся трое из них, а один будет дублером, окончательный отбор членов экипажа будет проведен по итогам полного курса подготовки.

"У астронавтов будет физическая подготовка, которая включает плавание, бег. У них также будут академические и теоретические занятия, так как они должны знать ракету и обитаемый космический модуль. Они также будут обучаться на тренажерах", - сообщил глава ISRO.

Он добавил, что астронавты будут также обучены методам выживания при посадке в море, поскольку планируется, что их посадочный модуль будет опускаться на море. Первые индийские астронавты будут обучаться в Бангалоре на юге страны, а также проходить курс выживания в порту Кочин на юго-западном побережье Индостана.

Пилотируемая программа "Гаганьян"

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года, когда Индия будет отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Название проекта - "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль".

Ожидается, что трое членов экипажа проведут на орбите от пяти до семи дней. Сообщалось также, что перед этим будут осуществлены два запуска кораблей в беспилотном режиме для проверки оборудования.

Однако, как сообщил в ноябре минувшего года глава ISRO Кайласавадиву Сиван, из-за пандемии коронавирусной инфекции, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии "Гаганьян" может задержаться, пока точные сроки первого индийского пилотируемого полета не объявлены.

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Великобритания
Индия
Россия
Компании
ISRO
ЦПК Гагарина
Проекты
2020-й год
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