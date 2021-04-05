Космонавты загерметизировали три возможные места утечки воздуха на МКС

Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) обнаружили еще три возможных места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» и заделали их герметиком. Об этом 4 апреля сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

«На этой неделе космонавты обнаружили еще три возможных места утечки воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» и по рекомендации наземных специалистов в пятницу и субботу наложили на них несколько слоев герметика», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что в ближайшее время планируется проверить герметичность промежуточной камеры «Звезды», чтобы понять, удалось ли устранить утечку.

В сентябре 2019 года на МКС была зафиксирована небольшая утечка воздуха. В октябре прошлого года российский экипаж нашел первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» и заделал ее в марте 2021 года. В «Роскосмосе» ранее сообщали, что эта трещина не угрожала станции и участникам миссии. Позднее стало известно о второй трещине, которую экипаж также заделал в марте, но утечка воздуха не прекратилась.

1 апреля сообщалось, что нерасчетные мощные нагрузки, которые возникли при управлении ориентацией МКС иностранными кораблями, могли вызвать появление негерметичности в корпусе модуля «Звезда». Отмечалось, что с 2008 по 2015 год на МКС побывали пять кораблей ATV, все они стыковались к российскому модулю и использовались как для управления ориентацией станции в пространстве, так и для коррекции ее орбиты.