В Сирии испытали уникальный метод наведения ударных беспилотников

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В Сирии прошли испытания уникальной технологии наведения новейших тактических ударных беспилотников "Иноходец" на объекты террористов с помощью модернизированного носимого комплекса разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец-М", в результате удалось достигнуть высоких показателей оперативности и точности поражения целей в режиме реального времени, сообщил РИА Новости источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства не уточнил, когда проводились испытания, но отметил, что "беспилотники "Иноходец" наносили удары в том числе по вновь выявляемым с помощью КРУС "Стрелец-М" целям, информация о координатах которых отправлялась бойцами наземных подразделений по каналам связи на пункт управления беспилотниками и вышестоящему командованию в режиме реального времени".

По словам источника, наземные разведчики с помощью приборов системы "Стрелец" обнаруживают цель, отображают ее на фоне электронной карты на планшете с указанием параметров и точных координат. Это может быть танк, скопление бронетехники или живой силы противника, артиллерийская позиция, командный пункт и так далее. Информация о цели отправляется по защищенному каналу связи релевантным узлам управления, которые распределяют задачу уничтожения объекта ближайшему свободному ударному БПЛА.

"Был реализованы и вариант с передачей точных координат целей непосредственно на наземный пункт управления ударными БПЛА с автоматическим отображением цели на электронной карте местности оператора беспилотника", - добавил собеседник агентства.

Источник сообщил, что КРУС пока не позволяет непосредственно управлять боевыми беспилотниками, этим занимается оператор. "Однако в перспективе, при достижении достаточного уровня автоматизации отечественных БПЛА, не исключено, что КРУС "Стрелец" или его версии позволят наземным силам обеспечивать целеуказание для ударных дронов напрямую", - пояснил он.

В 2017 году в Генштабе сообщали, российские военные в ходе антитеррористической операции в Сирии сумели достигнуть точности "одна цель - одна бомба". По данным начальника Генштаба Валерия Герасимова, в ближней зоне огневого поражения активно использовался разведывательно-ударный контур в составе комплекса разведки, управления и связи "Стрелец" и бомбардировщика Су-24М.

Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, что командно-разведывательная ударная система "Стрелец" позволяет поражать цели практически в реальном масштабе времени, через 8-12 минут после их обнаружения.

Средневысотный ударный беспилотный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец", также известный как "Орион", разработан компанией "Кронштадт" по заказу Минобороны. Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса - 1100 килограммов, боевая нагрузка – до 250 килограммов. "Орион" способен применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.

В частности, один из "Орионов" совершил в Сирии 38 вылетов, в том числе 17 с нанесением ударов по объектам террористов.