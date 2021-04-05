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Су-34 с десятью ядерными бомбами

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Занятная фотография фронтового бомбардировщика Су-34 с подвешенными сразу десятью имитационными авиационными бомбами (ИАБ, имитатор ядерных бомб) обнаружена в выложенной в открытый доступ презентации к отмечавшемуся в апреле 2015 года 60-летию ФГУП "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина", Снежинск, ранее Челябинск-70, Челябинская область).

Фронтовой бомбардировщик Су-34 с подвешенными одновременно десятью имитационными авиационными бомбами (ИАБ) (с) К 60-летию ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина" Специальный выпуск

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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