Су-34 с десятью ядерными бомбами

Занятная фотография фронтового бомбардировщика Су-34 с подвешенными сразу десятью имитационными авиационными бомбами (ИАБ, имитатор ядерных бомб) обнаружена в выложенной в открытый доступ презентации к отмечавшемуся в апреле 2015 года 60-летию ФГУП "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина", Снежинск, ранее Челябинск-70, Челябинская область).

Фронтовой бомбардировщик Су-34 с подвешенными одновременно десятью имитационными авиационными бомбами (ИАБ) (с) К 60-летию ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина" Специальный выпуск