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Эксперт объяснил слова главы минобороны ФРГ об «угрозах» от России

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Военный эксперт Алексей Леонков
Военный эксперт Алексей Леонков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Слова министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что действия России якобы приводят к «росту вызовов» для европейского региона сказаны для обоснования увеличения расходов страны на оборону. Об этом заявил 3 апреля военный эксперт Алексей Леонков.

«Как их (траты. — Ред.) можно обосновать, если никаких угроз не существует? Чем страшнее угрозы, тем больше потребуется денег, чтобы от нее защититься», — цитирует экcперта RT.

По его мнению, поэтому и звучат слова об «угрозах».

Как отметил специалист, Москва старается вести достаточно открытую политику и никому не угрожает. Но любые военные учения, испытания новых видов оружия — всё это называют угрозами.

«В сентябре будут учения «Запад-2021», к этим учениям уже готовят информационную повестку: Россию будут обвинять во всех тяжких грехах... Будут звучать самые фантастические сценарии», — заключил Леонков.

Накануне глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр пояснила, что необходимость ФРГ инвестировать в собственную безопасность обусловлена в том числе действиями России. ФРГ часто становится объектом атак, которые могут быть связаны с Москвой, заверила она.


В феврале канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Россия якобы постоянно впутывает страны ЕС в гибридные разногласия. Она призвала выработать общую трансатлантическую повестку по отношению к России. В то же время французский лидер Эммануэль Макрон в ходе речи на мероприятии выступил за диалог с Россией и построение международной архитектуры безопасности и доверия.

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Германия
Россия
Франция
Проекты
Военные учения
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