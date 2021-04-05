В Госдуме ответили на слова главы Минобороны ФРГ о росте вызовов из-за РФ

НАТО приближается к рубежам нашей страны, и Россия просто не может не наращивать военный потенциал. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя высказывание министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Ранее та предупредила о "растущих вызовах" для Европы из-за России и о необходимости ответа. Среди прочего, она назвала риск развития российских технологий.

Чепа, которого цитирует RT, констатировал, что Германию бы устроило, если б наука и техника РФ стояли на месте. Он подчеркнул, что развитие российского военного потенциала имеет оборонные цели, ведь НАТО приближается к рубежам РФ. "Мы не должны стоять на месте и не развивать свою военную технику", - уверен он. Ведь и США, и Германия, и другие страны делают то же самое.

Парламентарий не исключил, что Запад может принять "определенные шаги" в ответ на активность России в этом направлении.

Татьяна Замахина