Министр обороны Германии заявила об «угрозах» для Европы из-за России

Необходимость Германии инвестировать в собственную безопасность обусловлена в том числе действиями России. Об этом 2 апреля в интервью RND заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Так она прокомментировала заявления американской стороны о необходимости роста вложений ФРГ в НАТО. Высокие расходы на вооружения нужны для безопасности самой Германии, отметила она, и речи нет о том, чтобы оказать Вашингтону услугу.

«Вызовы растут — с новыми технологиями, в форме гибридных угроз, но также и на региональном уровне, например с учетом поведения России», — сказала министр.

По ее мнению, самой большой угрозой остается гибридная, так как атаки совершаются изнутри страны.

ФРГ часто становится объектом атак, которые могут быть связаны с Москвой, заверила глава минобороны ФРГ.

Также министр назвала хорошим признаком то, что США не намерены выводить большое количество своих военнослужащих с территории страны.

В феврале канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Россия якобы постоянно впутывает страны ЕС в гибридные разногласия.

17 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс будет наращивать свое присутствие в Черном море, так как регион является для НАТО приоритетом. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала адекватный ответ на такие шаги альянса. В Москве не раз указывали, что страны НАТО, в частности США, запугивают союзников несуществующей российской угрозой с целью наращивания военных сил у границ РФ.

3 апреля стало известно, что Украина рассматривает учения с НАТО Defender Europe 2021 как отработку войны с Россией, основной фокус — это Балканы и Крым.