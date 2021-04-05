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Российская газета

Подготовлены новые правила по Военно-морскому флагу России

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Источник изображения: пресс-служба АО "ПО "Севмаш"

Гвардейские и орденоносные боевые корабли ВМФ России скоро станут более узнаваемыми. Их награды и особые знаки отличия, увеличенные в размерах и по-иному расположенные на Андреевском стяге, сразу выделят заслуженные крейсера, эсминцы, фрегаты. Такие изменения предусматривает подготовленный проект Указа президента РФ. Он введет в действие новое Положение о Военно-морском флаге Российской Федерации. Проект документа размещен на портале нормативно-правовых актов и сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Сразу оговоримся: принципиальных перемен ни Указ, ни Положение не предусматривают. Главный символ Российского флота, введенный еще Петром Первым, - Андреевский флаг таковым и останется. А вот дополнительные элементы на белом полотнище с синим диагональным крестом претерпят некоторые изменения. К примеру, сейчас изображение награды корабля помещают в левом верхнем углу Андреевского флага. А по новым правилам они займут место в его центре. Причем высота знака ордена или орденов увеличится до трети ширины стяга.

Любопытная история произошла с единственным в нашем ВМФ дважды орденоносным кораблем - знаменитым крейсером "Аврора". В советские времена на его флаге красовались ордена Красного Знамени и Октябрьской революции. После развала СССР и введения Андреевского флага, на "Авроре" подняли этот стяг без всяких наград. Однако после ремонта крейсера его украсил Андреевский флаг с двумя орденами в центре синего диагонального креста. По-видимому, геральдическая служба Вооруженных сил РФ уже тогда задумалась об изменениях во флотской символике и опробовала их на "Авроре", так сказать, в порядке эксперимента. Фотографии легендарного крейсера с новым флагом тут же разлетелись по интернету.

Перемены коснутся не только флотских святынь. В новом Положении о Военно-морском флаге РФ подробно говорится об обязанностях экипажей и их командиров по отношению к стягу. Скажем, в пункте 3 документа сказано, что корабли ни при каких обстоятельствах не спускают Военно-морской флаг перед противником. А каждый член команды должен самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать стяг в бою и не допускать его захвата противником. Этот пункт дополнен такими словами: "Непосредственное наблюдение за состоянием Военно-морского флага и охрана его в бою осуществляются членами экипажа, определенными приказом командира корабля".

Вот что в новом документе говорится о роли флотской святыни в сражении: "Полотнище Военно-морского флага, сбитое в бою, немедленно заменяется другим полотнищем. Для обеспечения замены сбитого в бою полотнища Военно-морского флага, в месте, определенном приказом командира корабля, хранятся запасные полотнища Военно-морского флага. Если обстоятельства не позволяют поднять запасное полотнище Военно-морского флага на установленном месте, его поднимают на флагштоке в любом месте корабля, где это возможно".

А эти слова - о самом критическом для корабля и его экипажа моменте: "При непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля".

Учтена и давняя традиция Российского флота - называть новые боевые корабли в честь героически воевавших и погибших. Предусмотрено, что вместе с названием "потомку" вручат Георгиевский Военно-морской флаг, который может являться еще и гвардейским, орденским или одновременно гвардейским и орденским. Но это касается только двух кораблей - "Азов" ("Память Азова") или "Меркурий" ("Память Меркурия").

Кроме того, новым кораблям, принимаемым в состав ВМФ, могут передаваться флаги кораблей, отличившихся при защите государственных интересов Отечества, но уже выведенных из состава флота. Предписывается хранить эти стяги на новых кораблях как реликвии.


Юрий Гаврилов

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