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Интерфакс-АВН

Северный флот направил на парад в Москву "арктические" танки и морпехов

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Танки Т-80БВМ из состава 200-й ОМБ СФ. Фото ноябрь 2019 года
Танки Т-80БВМ из состава 200-й ОМБ СФ. Фото ноябрь 2019 года.
Источник изображения: topwar.ru

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие мотострелковой бригады на танках Т-80БВМ и морские пехотинцы представят Северный флот на параде Победы в Москве 9 мая, сообщили в пресс-службе флота в субботу.

"В Подмосковье, где уже начались тренировки парадных расчётов, находятся танкисты отдельной мотострелковой бригады Северного флота на "арктических" танках Т-80БВМ и батальон морских пехотинцев", - говорится в сообщении флота.

Т-80БВМ - усовершенствованная версия танка Т-80БВ. В танке изменен многоканальный прицел наводчика, в конструкции которого ранее использовались комплектующие зарубежного производства. С 2019 года боевая машина поставляется в ВС РФ. Эти танки приспособлены для действий в условиях низких температур. Т-80БВМ приняли участие в параде Победы в Москве в прошлом году.

В пресс-службе сообщили, что военнослужащие Северного флота 9 мая примут участие в военных парадах в Москве, Мурманске и Североморске.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что на подмосковном полигоне "Алабино" начались тренировки парадных расчетов и механизированной колонны в рамках подготовки к параду Победы, который пройдет в Москве 9 мая.

Всех участников парада привили от коронавируса, сказали в Минобороны РФ.

Всего в параде, который пройдёт на Красной площади в Москве в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 самолетов и вертолетов, сообщил 25 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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