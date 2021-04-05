Войти
Известия.ru

Российский космонавт замазал герметиком места утечки воздуха на МКС

359
0
0
Источник изображения: Фото: NASA

Российский космонавт Сергей Рыжиков продолжает заделывать трещины на МКС, через которые происходит утечка воздуха в отечественном модуле «Звезда». Такая информация следует из переговоров специалистов, которые транслируются 3 апреля на сайте NASA.

Отмечается, что Рыжиков использует герметик. При помощи пастообразной композиции космонавт пытается провести соответствующие работы по ремонту трубопровода и сварных швов модуля.

Ранее 13 марта стало известно, что утечка воздуха из промежуточной камеры модуля «Звезда» продолжилась даже после заделки двух трещин. Снижение давления было зафиксировано с 730 до 678 мм рт. ст.


10 марта представитель Центра управлениями полетами заявил, что российский экипаж МКС завершил работы по герметизации второй трещины на МКС. Космонавты обнаружили трещины в октябре прошлого года.

1 марта стало известно, что для заклейки трещин будут использовать клей, изготовленный из смолы североафриканских деревьев. Речь шла о герметиках «Герметалл» и «Анатерм».

В ноябре 2020 года МКС исполнилось 20 лет. Станция предоставляет возможности для уникальных технологических демонстраций и исследований.

Тогда же в РКК «Энергия» предложили отказаться от участия в программе МКС и создать национальную станцию. Там объяснили, что ряд элементов на станции серьезно поврежден и не подлежит замене, а после 2025 года прогнозируется их «лавинообразный выход из строя».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
2020-й год
МКС
Похожие новости
11.03.2021
Космонавты загерметизировали все трещины на МКС
31.08.2020
Суд арестовал экс-директора РКК "Энергия" по делу о хищении более 1 млрд рублей
01.02.2019
Беспилотный "Союз" отправится к МКС не в сентябре, а в августе этого года
07.06.2018
США уговаривают частные компании взять на себя эксплуатацию МКС
23.03.2012
«Прежние схемы обогащения за счет государства работать не будут»
28.09.2011
На Марс через Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 14:23
  • 3
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 05.04 12:28
  • 194
Дополнительные функции
  • 05.04 12:18
  • 2
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 05.04 10:34
  • 1
Американская армия заказала новые винтовки для снайперов
  • 05.04 10:24
  • 1
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 05.04 09:12
  • 24
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 05.04 09:05
  • 35
Защитим любой ценой
  • 05.04 08:58
  • 2
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 05.04 07:12
  • 1
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 05.04 07:07
  • 5
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 05.04 06:26
  • 7
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 05.04 03:00
  • 12
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 04.04 23:15
  • 14
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 04.04 23:11
  • 103
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 04.04 23:02
  • 19
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80