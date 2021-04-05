Российский космонавт замазал герметиком места утечки воздуха на МКС

Российский космонавт Сергей Рыжиков продолжает заделывать трещины на МКС, через которые происходит утечка воздуха в отечественном модуле «Звезда». Такая информация следует из переговоров специалистов, которые транслируются 3 апреля на сайте NASA.

Отмечается, что Рыжиков использует герметик. При помощи пастообразной композиции космонавт пытается провести соответствующие работы по ремонту трубопровода и сварных швов модуля.

Ранее 13 марта стало известно, что утечка воздуха из промежуточной камеры модуля «Звезда» продолжилась даже после заделки двух трещин. Снижение давления было зафиксировано с 730 до 678 мм рт. ст.

10 марта представитель Центра управлениями полетами заявил, что российский экипаж МКС завершил работы по герметизации второй трещины на МКС. Космонавты обнаружили трещины в октябре прошлого года.

1 марта стало известно, что для заклейки трещин будут использовать клей, изготовленный из смолы североафриканских деревьев. Речь шла о герметиках «Герметалл» и «Анатерм».

В ноябре 2020 года МКС исполнилось 20 лет. Станция предоставляет возможности для уникальных технологических демонстраций и исследований.

Тогда же в РКК «Энергия» предложили отказаться от участия в программе МКС и создать национальную станцию. Там объяснили, что ряд элементов на станции серьезно поврежден и не подлежит замене, а после 2025 года прогнозируется их «лавинообразный выход из строя».