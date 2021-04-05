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Microsoft поможет армии США вести инновационные войны

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Источник изображения: vpk-news.ru

Корпорация Microsoft выиграла контракт на создание гарнитур дополненной реальности IVAS для Сухопутных войск США, сообщает CNBC. Как отмечается в статье, в рамках договорённостей компания в течение 10 лет может произвести 120 тыс. гарнитур на сумму почти $22 млрд.

Компания Microsoft выиграла контракт на производство для Сухопутных войск США гарнитур дополненной реальности IVAS, которые созданы на основе очков HoloLens, сообщает CNBC. По словам одного из представителей Microsoft, в рамках этой сделки корпорация в течение 10 лет может поставить 120 тыс. гарнитур на сумму до $21,88 млрд.

Как отмечается в статье, стандартный вариант очков HoloLens, цена которых составляет $3500, даёт людям возможность видеть голограммы, которые наложены на реальное окружение и с которыми можно взаимодействовать с помощью голоса и движения рук.

Один из журналистов CNBC в 2019 году опробовал прототип IVAS. Эта гарнитура не только показывала карту и компас, но и имела функцию тепловизора, позволяющего различать людей в темноте. Кроме того, система также могла показывать цель для вашего оружия.

Гарнитура от Microsoft позволит солдатам не только тренироваться, но и воевать, действуя в рамках одной системы, пишет издание со ссылкой на Сухопутные войска США. Как уточняется в статье, контракт с корпорацией рассчитан на пять лет с возможностью его продления ещё на пять лет, пишет RT.

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