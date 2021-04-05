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Военно-промышленный курьер

Рогозин открыл «секрет Полишинеля»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал главную угрозу национальной безопасности России. По его словам, она заключается в зависимости России от импортных поставок программного обеспечения.

По его словам, зависимость России от импортных поставок программного обеспечения является одной из ключевых угроз национальной безопасности страны. Его слова приводит РБК, ссылаясь на пресс-службу госкорпорации.

Зависимость от импортных поставок программного обеспечения является одним из факторов, негативно влияющих не только на информационную безопасность госкорпорации «Роскосмос», но и в целом угрожает национальной безопасности России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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3 комментария
№1
05.04.2021 01:54
Придется уговаривать Индию передать с открытыми кодами их ПО , там на любую тему от ДЗЗ 25 летней давности до Виндовс-5 с началом разработки от 2015года.
Они молодцы, Линукс ради интереса тоже разработали, но все столетие хотят жить по Западному. Нам также надо к ним, 5000 разработчиков пока нет у нас. Можем передать кое-какие технологии по железу, там вообще пусто у них.
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№2
05.04.2021 13:01
Господин забыл про микро- и наноэлектронику.
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№3
05.04.2021 14:23
>>"Господин забыл про микро- и наноэлектронику."
А так же материалы и всё такое...
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