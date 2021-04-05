Рогозин открыл «секрет Полишинеля»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал главную угрозу национальной безопасности России. По его словам, она заключается в зависимости России от импортных поставок программного обеспечения.

По его словам, зависимость России от импортных поставок программного обеспечения является одной из ключевых угроз национальной безопасности страны. Его слова приводит РБК, ссылаясь на пресс-службу госкорпорации.

Зависимость от импортных поставок программного обеспечения является одним из факторов, негативно влияющих не только на информационную безопасность госкорпорации «Роскосмос», но и в целом угрожает национальной безопасности России.