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Российская газета

На Кубани начались соревнования летчиков "Авиадартс-2021"

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Источник изображения: rg.ru

В Южном военном округе на военном аэродроме в Приморско-Ахтарске Краснодарского края проходит второй отборочный этап международного конкурса среди летных экипажей "Авиадартс-2021".

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, от авиационных частей Ставропольского края, Ростовской области, Краснодарского края и Крыма принимают участие по два летных экипажа и инженерный состав, который готовит борта к учебным вылетам. Выбраны экипажи, которые показали лучшие результаты в частях ЮВО. Помимо летчика, в команду входят штурман и летчик-оператор. Перед полетами судьи проверили уровень теоретических знаний участников по их специальностям.

Летчики многофункциональных истребителей Су-30СМ, Су-27, истребителей-бомбардировщиков Су-34, штурмовиков Су-25СМ3 и вертолетов Ка-52 "Аллигатор", Ми-28 "Ночной охотник" и Ми-8АМТШ выполняют задачи воздушной разведки, стрельбы из авиационных пушек, преодолевают ПВО условного противника, делают фигуры сложного пилотажа в составе пар, наносят ракетно-бомбовые удары. Протяженность маршрута полета составляет 150 километров. В конкурсе участвует 40 экипажей.

Отборочный этап продлится неделю. По его итогам судьи определят лучшую пару экипажей на каждом типе машин. Победители отправятся на Всероссийский этап конкурса "Авиадартс".

Справка "РГ"

Впервые конкурс "Авиадартс" прошел в 2013 году на авиационном полигоне "Погоново" в Воронежской области. В соревнованиях приняли участие 37 экипажей ВВС России на штурмовиках Су-25 и вертолетах Ка-52 "Аллигатор", Ми-24 и Ми-28Н "Ночной охотник". Победители соревнований получили право поступить без экзаменов в Военно-воздушную академию им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (Воронеж) и были представлены к более высокой летной квалификации. В 2014 году конкурс стал международным.


Владимир Аносов (Краснодарский край)

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