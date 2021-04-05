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Интерфакс-АВН

Под Нижним Новгородом завершилось российско-белорусское тактическое учение

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Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Российско-белорусское тактическое учение с участием бронетехники завершилось на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, сообщил Западный военный округ (ЗВО) в субботу.

"В рамках учения военнослужащие отработали действия в наступлении и обороне с поддержкой боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-72Б3. Военнослужащие повысили навыки блокирования населенного пункта, ведение боя в городе и штурм зданий", - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

Отработаны задачи по отражению наступления условного противника, уничтожению укрепрайонов с различными фортификационными сооружениями, сообщили в ЗВО.

В батальонном тактическом учении приняли участие около 500 военнослужащих и свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники. В маневрах участвовали военнослужащие российской Первой танковой армии и белорусские военные.

5 марта военное ведомство РФ сообщило, что министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих, один из центров будет базироваться в Белоруссии.

Эти центры будут дислоцированы в Нижегородской и Калининградской областях России, а также в Гродненской области Белоруссии, говорилось в сообщении Минобороны РФ.

10-16 сентября 2021 года Россия и Белоруссия планируют провести стратегическое учение "Запад-2021", маневры пройдут на территории двух стран, сообщило Минобороны Белоруссии 18 января. В основу учений "положен один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран".

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