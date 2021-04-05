Украинские пограничники летом примут участие в совместных с Британией учениях

Киев. 3 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Государственная пограничная служба Украины летом 2021 года примет участие в украинско-британских учениях "Cossack mace - 2021" (Козак Мейс), которое планируется провести на базе одного из учебных центров Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, "Cossack mace - 2021" должны улучшить совместимость между военными формированиями Великобритании и Украины.

В рамках этого международного проекта предполагается совместное планирование и выполнение операций батальонно-тактического уровня. Обучение позволит улучшить слаженность действий украинских военных подразделений и подразделений НАТО во время оборонительных и наступательных операций.

"С 29 марта по 2 апреля пограничники приняли участие в главной конференции по планированию учений, которая проходила на базе межвидового центра подготовки подразделений Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.