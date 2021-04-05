Французские танки Leclerc остаются в строю

Франция вкладывает €1 млрд в поддержание боеготовности своих основных танков. Вчера, 2 апреля, портал opex360.com сообщил о том, что Минобороны Франции подписало с компанией Nexter System долгосрочный контракт MSS2.

Второй контракт на сервисную поддержку (Marché de soutien en service 2, MSS2) рассчитан на десять лет и обойдётся Минобороны Франции в €1 млрд. За эти деньги подрядчики обеспечат модернизацию, ремонт и поставку запасных частей для танков Leclerc.

Танки Leclerc Источник изображения: armyrecognition.com

В 2009 году Минобороны Франции подписало с Nexter System контракт MCO как с единым поставщиком деталей и услуг. Согласно документу, подрядчик поддерживал техническое состояние 254 танков Leclerc в течение десяти лет. MSS2 является продолжением этого контракта, но уже на меньшее количество боевых машин. По данным на июль 2020 года, на вооружении французской армии состояло 222 танка Leclerc и 18 ремонтно-эвакуационных машин DCL.

AMX-56 Leclerc — основной боевой танк французской армии, разработанный концерном GIAT (ныне Nexter) в 80-е годы. Производство танка стартовало в 1990 году, а спустя два года он был принят на вооружение. До 2010 года выпустили 876 единиц, почти половина которых была продана в ОАЭ.