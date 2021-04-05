Отряд кораблей Балтфлота вернулся из дальнего похода

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей Балтийского флота РФ в составе корвета "Бойкий" и большого десантного корабля "Минск" вернулся из дальнего похода в Балтийск, сообщила пресс-служба флота в субботу.

"Экипажи кораблей провели в море более месяца. Дальний поход отряда проходил в рамках постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне его ответственности", - говорится в сообщении пресс-службы Балтфлота.

"Бойкий" и "Минск" выполняли задачи в Северном и Балтийском морях.

"За время похода отряд оставил за кормой более 5000 морских миль, экипажи отработали десятки корабельных учений и тренировок. Боевые расчеты корвета провели электронные пуски противокорабельных управляемых ракет. Кроме этого, экипажи кораблей отразили воздушный налет условного неприятеля и отработали вопросы противодиверсионной защиты во время стоянки на незащищенном рейде", - сообщил флот.