Войти
Интерфакс-АВН

Отряд кораблей Балтфлота вернулся из дальнего похода

314
0
0
Корвет "Бойкий" проекта 20380
Корвет "Бойкий" проекта 20380.
Источник изображения: topwar.ru

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей Балтийского флота РФ в составе корвета "Бойкий" и большого десантного корабля "Минск" вернулся из дальнего похода в Балтийск, сообщила пресс-служба флота в субботу.

"Экипажи кораблей провели в море более месяца. Дальний поход отряда проходил в рамках постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне его ответственности", - говорится в сообщении пресс-службы Балтфлота.

"Бойкий" и "Минск" выполняли задачи в Северном и Балтийском морях.

"За время похода отряд оставил за кормой более 5000 морских миль, экипажи отработали десятки корабельных учений и тренировок. Боевые расчеты корвета провели электронные пуски противокорабельных управляемых ракет. Кроме этого, экипажи кораблей отразили воздушный налет условного неприятеля и отработали вопросы противодиверсионной защиты во время стоянки на незащищенном рейде", - сообщил флот.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бойкий
Проекты
20380 Корвет-1
БДК 775
БФ
Военные учения
Похожие новости
06.08.2019
На учения в Балтийском море вышли 20 кораблей и судов ВМФ России
06.08.2019
Видео: корабли Балтфлота вышли на учения "Океанский щит"
07.05.2019
Отряд боевых кораблей России вернулся на базу после сопровождения кораблей НАТО на Балтике
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
26.07.2017
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". Досье
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 14:23
  • 3
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 05.04 12:28
  • 194
Дополнительные функции
  • 05.04 12:18
  • 2
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 05.04 10:34
  • 1
Американская армия заказала новые винтовки для снайперов
  • 05.04 10:24
  • 1
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 05.04 09:12
  • 24
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 05.04 09:05
  • 35
Защитим любой ценой
  • 05.04 08:58
  • 2
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 05.04 07:12
  • 1
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 05.04 07:07
  • 5
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 05.04 06:26
  • 7
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 05.04 03:00
  • 12
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 04.04 23:15
  • 14
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 04.04 23:11
  • 103
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 04.04 23:02
  • 19
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80