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Российский секретный спутник сгорел в атмосфере

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Источник изображения: Фото: NASA / Globallookpress.com

Российский военный спутник «Космос-2525» сошел с околоземной орбиты и сгорел в атмосфере, сообщает ТАСС, ссылаясь на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

Согласно агентству, космический аппарат перестал отслеживаться 1 апреля. Известно, что, скорее всего, спутник сгорел в плотных слоях атмосферы, находясь над Тихим океаном.

Согласно исследованию аналитика Барта Хендрикса, опубликованному в августе 2020 года в американском журнале The Space Review, Экспериментальный Малый Космический аппарат (ЭМКА) «Космос-2525» представляет собой упрощенный предшественник секретного разведывательного спутника «Разбег», созданный корпорацией ВНИИЭМ.

Спутник «Космос-2525» запущен средней ракетой «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в марте 2018 года.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ВНИИЭМ
Проекты
2020-й год
Плесецк
Союз-2 РН
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