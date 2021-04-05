Российские корабли провели стрельбы в Японском море

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские военные корабли провели учения с боевыми стрельбами в Японском море, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ) в субботу.

"Новейший тральщик ТОФ "Яков Баляев", который принят в состав флота в декабре прошлого года, и корвет "Совершенный" в рамках учения по организации противовоздушной обороны, применили артиллерийские установки для поражения воздушных целей, сбрасываемых на парашюте", - говорится в сообщении флота.

По словам военных, действия корвета и тральщика обеспечивал противолодочный самолёт Ил-38. "Еще одной задачей, которую успешно решил тральщик, стало уничтожение артиллерийским огнем макета морской плавающей мины", - сообщил флот.