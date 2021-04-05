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Военно-промышленный курьер

Глава ОСК проинспектировал калининградских корабелов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов посетил Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».

Визит в Калининград главы ОСК был посвящен ходу выполнения сдаточной программы 2021 года, сообщили «Военно-промышленному курьеру» в пресс-службе ПСЗ «Янтарь».

Инспектируя калининградских корабелов, Алексей Рахманов проконтролировал строительство ключевых заказов – океанографического исследовательского судна «Евгений Горигледжан» и судна обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода». Также в этом году завод должен завершить глубокую модернизацию сторожевого корабля «Неустрашимый».

Согласно графику «Евгения Горигледжана» и «Воеводу» необходимо передать заказчику до конца 2021-го. Руководитель Объединенной судостроительной корпорации подчеркнул важность выполнения заводом сдаточной программы в установленные сроки. В свою очередь гендиректор ПСЗ «Янтарь» Илья Самарин заверил, что коллектив настроен отработать максимально продуктивно и получить новые заказы.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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  • В новости упоминаются
Продукция
РС-20В
Компании
ОСК
Янтарь ПСЗ
Проекты
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