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Российская газета

Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12

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Новый автомат АК-12
Новый автомат АК-12.
Источник изображения: © пресс-служба АО "Концерн "Калашников"

Полк специального назначения Южного военного округа в Ставропольском крае одним из первых получил партию из 300 новейших автоматов Калашникова АК-12, рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев. АК-12 отличается от стоящих сейчас на вооружении автоматов АК-74 повышенной кучностью стрельбы и запасом живучести ствола. Улучшение эргономики оружия повысило удобство эксплуатации.

Масса автомата - 3,5 кг, дальность прямого выстрела - 440 м. Скорострельность оружия - 650 выстрелов в минуту. Автомат может вести огонь в трех режимах: очередь, отсечка по два выстрела и одиночные выстрелы.

Кроме того, на новейший автомат впервые установлены планки Пикатинни для крепления вспомогательного оборудования. Также для АК-12 разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы.

Автомат Калашникова АК-12 калибра 5,45 мм разработан концерном "Калашников" в рамках программы "Ратник". В конце 2018 года он был принят на вооружение.


Александр Степанов

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1 комментарий
№1
05.04.2021 10:24
Цитата, q
повышенной кучностью стрельбы
Уже который год ждём цифр этой "повышенной кучности". А от пропагандистов только "халва, халва..."
Цитата, q
и запасом живучести ствола.
Да, про ствол пока сказать нечего, так как настрела ещё нет. А вот про обвес уже есть тихий ужас: -
"Вот фотографии от непосредственного эксплуатанта (контрактника).
Много жалоб на низкое качество пластика, ржавеющую сталь, приклад почему-то складной только наполовину и так далее.
До качества советских АК им как до луны..."
И полагаю эти фото правдой. Потому что лично недавно задавал местным начальникам вопрос на полигоне: "Почему у Вас все бегают и стреляют из АК74, если ещё 9 мая прошлого года маршировали на параде с АК-12 ?" А они только глаза отводят в строну и переводят разговор.
Цитата, q
впервые установлены планки Пикатинни
А ещё на АК74Н (тем более - на М) стоит боковое крепление в 100 раз легче и тоже крепи любой прицел.
Цитата, q
разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы.
Если бы журналист хоть раз в жизни открыл наставление по АКМ или по АК74, то увидел бы там, что магазин ВСЕГДА использовался как упор.
Интересно, сколько миллионов МО заплатило за "разработку" того, что давно разработано?
Цитата, q
дальность прямого выстрела - 440 м.
В точности, как у АК74. И это - ошибка, которая была выявлена ещё в Афгане и до сих пор упорно не исправляется. Сейчас мешает исправить Салюков.
440 м - это по грудной фигуре - по идиоту, который поставил локти на бруствер и высунулся по грудь. А сколько таких идиотов в бою? Правильно, крайне мало. Все нормальные стрелки стреляют с упором цевья на бруствер и являются головной целью, дальность прямого выстрела по которой из АК74 составляет 357м.
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