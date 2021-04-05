В Рязани протестировали систему обработки снимков спутника "Арктика-М"

«Арктика-М» – не только снимки: аппарат также проконтролирует магнитосферу, ионосферу и верхнюю атмосферу Земли.

По словам проректора РГРТУ Сергея Гусева, качество полученных снимков намного выше, чем у предыдущих спутников, используемых для глобального мониторинга

ТАСС, 3 апреля. Специалисты Рязанского государственного радиотехнического университета им. В. Ф. Уткина (РГРТУ) получили первые оптические и инфракрасные снимки и протестировали систему обработки космических изображений первого спутника "Арктика-М", который был запущен на орбиту в конце февраля. Об этом ТАСС сообщил проректор вуза, доктор технических наук Сергей Гусев.

"РГРТУ специализируется на разработке программного обеспечения для обработки съемочной информации из космоса. В проекте "Арктика-М" наша задача - прием и наземная обработка снимка, который пригоден для извлечения и анализа информации. Сейчас мы получили первые инфракрасные снимки со спутника и можем говорить о том, что система показала себя очень хорошо, как и протестированная ранее система передачи изображений в видимом диапазоне", - отметил собеседник агентства.

Как пояснил Гусев, информация с многоканальных съемочных бортовых систем космического аппарата позволяет оперативно отслеживать динамику различных процессов в арктическом регионе - погоды, ледовой обстановки на северном морском пути и так далее.

"Показатели полученных снимков гораздо лучшего качества, чем у предыдущих спутников, применяемых для глобального мониторинга. Мы понимаем, что около 2-3 недель нам потребуется на донастройку программного обеспечения, но уже сейчас мы довольны результатом", - пояснил ТАСС ведущий научный сотрудник входящего в состав РГРТУ НИИ обработки аэрокосмических изображений "Фотон" Николай Егошкин.

Первый спутник "Арктика-М" был запущен с космодрома Байконур 28 февраля. Минимально в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" должно входить два таких аппарата. Они обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь. Первый аппарат новой спутниковой системы "Арктика" создан Научно-производственным объединением им. С. А. Лавочкина, большинство служебных и целевых приборов, включая многозональное сканирующее устройство МСУ-ГСМ, изготовлено холдингом "Российские космические системы".