Войти
ТАСС

В Рязани протестировали систему обработки снимков спутника "Арктика-М"

425
0
+1
«Арктика-М» – не только снимки: аппарат также проконтролирует магнитосферу, ионосферу и верхнюю атмосферу Земли
«Арктика-М» – не только снимки: аппарат также проконтролирует магнитосферу, ионосферу и верхнюю атмосферу Земли.
Источник изображения: industry-hunter.com

По словам проректора РГРТУ Сергея Гусева, качество полученных снимков намного выше, чем у предыдущих спутников, используемых для глобального мониторинга

ТАСС, 3 апреля. Специалисты Рязанского государственного радиотехнического университета им. В. Ф. Уткина (РГРТУ) получили первые оптические и инфракрасные снимки и протестировали систему обработки космических изображений первого спутника "Арктика-М", который был запущен на орбиту в конце февраля. Об этом ТАСС сообщил проректор вуза, доктор технических наук Сергей Гусев.

"РГРТУ специализируется на разработке программного обеспечения для обработки съемочной информации из космоса. В проекте "Арктика-М" наша задача - прием и наземная обработка снимка, который пригоден для извлечения и анализа информации. Сейчас мы получили первые инфракрасные снимки со спутника и можем говорить о том, что система показала себя очень хорошо, как и протестированная ранее система передачи изображений в видимом диапазоне", - отметил собеседник агентства.

Как пояснил Гусев, информация с многоканальных съемочных бортовых систем космического аппарата позволяет оперативно отслеживать динамику различных процессов в арктическом регионе - погоды, ледовой обстановки на северном морском пути и так далее.

"Показатели полученных снимков гораздо лучшего качества, чем у предыдущих спутников, применяемых для глобального мониторинга. Мы понимаем, что около 2-3 недель нам потребуется на донастройку программного обеспечения, но уже сейчас мы довольны результатом", - пояснил ТАСС ведущий научный сотрудник входящего в состав РГРТУ НИИ обработки аэрокосмических изображений "Фотон" Николай Егошкин.

Первый спутник "Арктика-М" был запущен с космодрома Байконур 28 февраля. Минимально в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" должно входить два таких аппарата. Они обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь. Первый аппарат новой спутниковой системы "Арктика" создан Научно-производственным объединением им. С. А. Лавочкина, большинство служебных и целевых приборов, включая многозональное сканирующее устройство МСУ-ГСМ, изготовлено холдингом "Российские космические системы".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
РКC
Проекты
Арктика
Байконур
Похожие новости
31.03.2021
«Арктика-М» – не только снимки: аппарат также проконтролирует магнитосферу, ионосферу и верхнюю атмосферу Земли
29.03.2021
Летные испытания космической системы "Арктика" завершат в конце 2024 года
23.03.2021
Спутник «Арктика-М» прислал первый снимок
31.08.2015
Какой скафандр самый умный
06.11.2014
Начальник ЦУП Максим Матюшин: "Наши партнеры в программе МКС заинтересованы, может быть, даже больше, чем мы"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 14:23
  • 3
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 05.04 12:28
  • 194
Дополнительные функции
  • 05.04 12:18
  • 2
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 05.04 10:34
  • 1
Американская армия заказала новые винтовки для снайперов
  • 05.04 10:24
  • 1
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 05.04 09:12
  • 24
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 05.04 09:05
  • 35
Защитим любой ценой
  • 05.04 08:58
  • 2
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 05.04 07:12
  • 1
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 05.04 07:07
  • 5
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 05.04 06:26
  • 7
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 05.04 03:00
  • 12
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 04.04 23:15
  • 14
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 04.04 23:11
  • 103
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 04.04 23:02
  • 19
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80