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Интерфакс-АВН

Президент Киргизии объявил о создании подразделения по спецоперациям в составе Минобороны для борьбы с терроризмом

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Садыр Жапаров
Садыр Жапаров.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Бишкек. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - В мире наблюдается рост угрозы распространения международного терроризма и религиозного экстремизма, считает президент Киргизии Садыр Жапаров.

"Жапаров выступил перед участниками командно-штабных и мобилизационных учениях в Баткенской области (юг Киргизии) с речью, в которой отметил растущие в мире конфликтный потенциал, угрозы международного терроризма и экстремизма, а также усиление транснациональной организованной преступности и распространение радикальных идей", - сообщает пресс-служба главы государства в субботу.

Глава государства в субботу прибыл на военный полигон Бужум в Баткенской области, где прошла заключительная фаза учений "Безопасность-2021" и "Формирование Юг-2021".

"Руководство страны работает со странами-партнерами по развитию отечественной оборонной промышленности. В ближайшее время в составе Минобороны будет сформировано подразделение по специальным операциям, что, в свою очередь, позволит эффективно бороться с международным терроризмом", - заявил Жапаров.

По его словам, Киргизия обращает большое внимание выработке единых подходов совместно с соседними странами, странами-партнерами и международными организациями по важным региональным вопросам, таким как водопользование, энергетика, миграционные процессы, коллективная безопасность, делимитация и демаркация границ.

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Киргизия
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Военные учения
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