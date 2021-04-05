Президент Киргизии объявил о создании подразделения по спецоперациям в составе Минобороны для борьбы с терроризмом

Бишкек. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - В мире наблюдается рост угрозы распространения международного терроризма и религиозного экстремизма, считает президент Киргизии Садыр Жапаров.

"Жапаров выступил перед участниками командно-штабных и мобилизационных учениях в Баткенской области (юг Киргизии) с речью, в которой отметил растущие в мире конфликтный потенциал, угрозы международного терроризма и экстремизма, а также усиление транснациональной организованной преступности и распространение радикальных идей", - сообщает пресс-служба главы государства в субботу.

Глава государства в субботу прибыл на военный полигон Бужум в Баткенской области, где прошла заключительная фаза учений "Безопасность-2021" и "Формирование Юг-2021".

"Руководство страны работает со странами-партнерами по развитию отечественной оборонной промышленности. В ближайшее время в составе Минобороны будет сформировано подразделение по специальным операциям, что, в свою очередь, позволит эффективно бороться с международным терроризмом", - заявил Жапаров.

По его словам, Киргизия обращает большое внимание выработке единых подходов совместно с соседними странами, странами-партнерами и международными организациями по важным региональным вопросам, таким как водопользование, энергетика, миграционные процессы, коллективная безопасность, делимитация и демаркация границ.