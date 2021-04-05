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ТАСС

Кабмин одобрил продление соглашения между Россией и США о сотрудничестве в космосе

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Дома правительства РФ
Дома правительства РФ.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Соглашение будет действовать до 31 декабря 2030 года

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил предложение о продлении до конца 2030 года соглашения между Россией и США о сотрудничестве в космосе. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

"Соглашение между Россией и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях будет действовать до 31 декабря 2030 года. Предложение о его продлении одобрил председатель правительства Михаил Мишустин", - указано в сообщении.

Решение предварительно проработано с американской стороной, сама процедура завершится после обмена дипломатическими нотами, уточнили в правительстве. Проект российской ноты прилагается к распоряжению, утвержденному главой правительства.

"Этот документ - один из основных правовых инструментов, формирующих условия для российско-американского сотрудничества в вопросах освоения космоса, - отмечают в пресс-службе правительства. - Продление соглашения отвечает интересам обеих сторон и будет способствовать эффективной реализации совместных космических проектов".

Соглашение между Россией и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях было подписано 17 июня 1992 года в Вашингтоне президентами РФ и США Борисом Ельциным и Джорджем Бушем - старшим. Документ, уточняет пресс-служба, с тех пор продлевали уже четыре раза.

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Страны
Россия
США
Персоны
Буш Джордж
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