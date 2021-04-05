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WarSpot

Южная Корея докупит ударных вертолётов

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Южнокорейская армия расширит ударные возможности своей авиации. 1 апреля портал janes.com сообщил о том, что Администрация программ оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи раскрыла детали предстоящей покупки 36 ударных вертолётов иностранного производства.

Закупка будет проводиться в рамках второй фазы программы Large Attack Helicopter Project. В ходе первой фазы южнокрейская армия получила 36 машин AH-64E Apache за $1,6 млрд. Новые вертолёты предназначены для замены устаревающих Bell AH-1S.

Вертолёты AH-64E Apache Южной Кореи

Источник изображения: janes.com

В DAPA указывают, что новые ударные вертолёты будут выбраны в ходе тендера. Можно с большой долей уверенности предположить, что предпочтение вновь будет отдано американскому Apache. По предварительным данным, сумма закупки составит $2,8 млрд. Более высокие расходы на вторую партию в Минобороны Кореи объясняют «инфляцией и необходимостью добавления некоторого оборудования и сооружений».

Ударный вертолёт McDonnell Douglas AH-64 Apache был принят на вооружение армии США в 1984 году и прошёл первое боевое крещение во время американского вторжения в Панаму в декабре 1989 года. AH-64 является самым распространённым ударным вертолётом в мире.

Вооружение вертолёта AH-64 Apache состоит из дистанционно управляемой 30-мм автоматической пушки M230, а также управляемых и неуправляемых ракет. Вертолёт защищён броней из кевлара и полиакрилатовыми бронеплитами, а потому имеет высокую живучесть. Машина способна продолжать полёт даже после попадания пули калибра 12,7 мм или осколочно-фугасного снаряда калибра 23 мм; все её ключевые системы дублированы. Экипаж состоит из двух пилотов, каждый из которых может самостоятельно управлять вертолётом и его вооружением.

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Страны
Панама
США
Южная Корея
Продукция
AH-1 Cobra
AH-64
Компании
DAPA
MD Helicopters
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