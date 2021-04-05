Правительство одобрило продление соглашения о сотрудничестве с США в космосе

Правительство России одобрило продление соглашения о сотрудничестве с США в космосе. Об этом сообщается на сайте кабмина в субботу, 3 апреля.

«Соглашение между Россией и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях будет действовать до 31 декабря 2030 года. Предложение о его продлении одобрил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в публикации.

Отмечается, что данное решение было предварительно проработано с американской стороной. Окончательно процедура продления соглашения завершится после обмена дипломатическими нотами.

«Продление соглашения отвечает интересам обеих сторон и будет способствовать эффективной реализации совместных космических проектов», — подчеркнули в кабмине.

Соответствующее соглашение между США и РФ было заключено в 1992 году и продлевалось уже четыре раза. Документ является одним из основных правовых инструментов, формирующих условия для сотрудничества Вашингтона и Москвы в вопросах освоения космоса.

31 марта глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Глен Ванхёрк выступил за диалог Москвы и Вашингтона в целях недопущения конфликтов в Арктике, а также в киберпространстве и космосе.

В Министерстве иностранных дел РФ отмечали, что Россия и США на консультациях по вопросам космической безопасности выразили заинтересованность в продолжении диалога по данной проблематике.

При этом 17 марта США внесли Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг. Исключениями стали операции в рамках сотрудничества двух стран в области космоса и в срок до 1 сентября — в области коммерческих космических запусков.

Ранее в марте командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил, что возможности, которыми располагают Россия и Китай в космическом пространстве, вызывают опасения у Вашингтона.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек на это ответил, что Россия действительно является развитой космической державой, но совсем не агрессивной.

25 января госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что заинтересована в продолжении диалога с американской стороной по вопросам освоения дальнего космоса.