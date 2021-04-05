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Газета.ru

Применили крупнокалиберную артиллерию: Украина ударила по ЛНР

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Источник изображения: gazeta.ru

Украина впервые с конца июля нанесла артиллерийский удар по ЛНР

В самопровозглашенной Луганской народной республике сообщили об артиллерийском обстреле украинскими силовиками села Калиново-Борщеватое. Отмечалось, что ВСУ использовали запрещенное оружие. Это нападение первый артиллерийский удар по ЛНР с конца июля, когда стороны договорились о всеобъемлющем перемирии.

В вооруженном конфликте в Донбассе украинские силовики впервые с конца июля применили запрещенную минскими договоренностями артиллерию. Они, как добавил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, обстреливали территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики.

В Луганске отмечали, что артобстрел проходил в районе подконтрольного ЛНР села Калиново-Борщеватое в Донбассе.

"Впервые с момента введения дополнительных мер по контролю соблюдения режима прекращения огня [ВС Украины] применили артиллерию калибра 122 миллиметра", - приводит слова Осадчего пресс-служба луганского ведомства.

При этом Луганск ответил на это действо со стороны ВСУ. Для того, чтобы, по словам Осадчего, защитить мирное население, Народная милиция открыла ответный огонь из оружия, не запрещенного минскими соглашениями. "Потери врага уточняются", - отметил Осадчий.

Он также обратился к Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. "Призываем международных наблюдателей и руководство ОБСЕ зафиксировать очередной факт грубого нарушения перемирия украинской стороной", - отмечается в его заявлении.

Он подчеркнул, что представителям Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уже сообщили о факте нарушения договоренностей с тем, чтобы были приняты меры и «исключены обвинения республики в провокациях".

Напряженная ситуация в Донбассе возникла на фоне заявления представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, о том, что учения с НАТО помогают отработать действия во время возможной войны с Россией.

"Defender Europe 2021 - это переводится "защити Европу". Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается - ну давайте прямым текстом - война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией", - сказал дипломат в эфире UKRLife.TV.

Он отметил, что Североатлантический альянс уже стягивает свои силы и перебрасывает их в наиболее удобные места. "Основной фокус - это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма. Это открытые источники, никто этого не скрывает", - добавил Арестович.

Пока в Киеве думают о войне с Россией, в Берлине призывают стороны конфликта в Донбассе провести деэскалацию. После разговора с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Германии за ситуацией на юго-востоке Украины следят внимательно.

"Мы внимательно наблюдаем за ситуацией на украинско-российской границе и согласны с Украиной: сейчас нужна деэскалация, чтобы не поставить под угрозу режим прекращения огня", - говорится в одном из постов официального аккаунта МИД ФРГ в Twitter.

Украинские политики зачастую заявляют, что Россия виновата в усилении конфликта. Например, бывший президент Украины Леонид Кравчук неоднократно призывал Россию признать себя стороной конфликта.

Но Москва ранее в очередной раз отметила, что не является стороной военного внутриукраинского конфликта, она лишь помогает на международном уровне решить вопрос урегулирования ситуации.

"Дело в том, что Россия не может обеспечить всеобъемлющее перемирие, Россия может работать над тем, чтобы ранее достигнутые договоренности выполнялись. Россия может использовать свое влияние. Россия, еще раз повторяю, не является участницей этого конфликта, поэтому это перемирие, оно же касается тех сторон, которые находятся на линии разделения: украинские вооруженные силы и силы непризнанных Украиной самопровозглашенных республик", - отметил в пятницу, 2 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.


Милана Геликова

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