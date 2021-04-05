Скандал в Германии: русские проникли в немецкий подводный флот

В бундестаге проверяют информацию СМИ о российском оборудовании на подводных лодках ФРГ

Немецкие СМИ распространили информацию о том, что навигационное оборудование для подводных лодок ФРГ было разработано российской компанией. Потенциально эта ситуация создает угрозу для германского флота на достаточно высоком уровне. И хотя достоверных подтверждений этой информации нет, в бундестаге уже звучат обеспокоенные голоса, призывающие к скорейшему расследованию.

Любопытство депутатов вызвано опубликованным 27 марта в газете Bild расследованием, из которого следует, что немецкие подводные лодки используют продукт Navi Sailor 4100 в качестве электронной картографической и информационной системы. Его производитель - Transas, компания из Санкт-Петербурга, филиал которой был куплен финской фирмой Wärtsilä в 2018 году.

Терминалы Navi Sailor серии 4000 - это своего рода цифровая версия морских карт, которые являются стандартным оборудованием на многих коммерческих судах. Некоторые западные правительства в прошлом выбирали подобное оборудование даже для своих сил безопасности.

Согласно данным Bild, сотрудничество ВМС Германии с компанией Transas восходит к 2005 году. Расследователи на этой неделе также распространили в Twitter фотографию терминала Transas, установленного на немецком фрегате «Браденбург», как доказательство того, что надводные корабли также были оснащены этой технологией.

Представитель военно-морского флота ФРГ сообщил изданию Defense News, что

внутри вида вооруженных сил Германии признали потенциальную угрозу безопасности, хотя все подробности на данный момент времени засекречены.

Внутренние устройства навигации и геолокации обычно являются строго охраняемыми секретами на морских судах, так как многие типы, особенно подводные лодки, стараются избежать обнаружения противником в целях внезапности последующего боевого применения.

Представители западных оборонных ведомств ранее признавали, что навигационные службы могут стать ахиллесовой пятой при ведении операций и боевых действий. Сообразительные противники могут, например, подавить сигнал GPS или обмануть силы, скармливая им ошибочные маркеры положения.

Согласно материалу Bild, уровень шифрования данных, используемый оборудованием Транзас, ниже, чем требуется по нормативам НАТО для военной техники.

Военно-морской аналитик из Кильского университета на севере Германии Джереми Штес сказал, что существует возможность «чрезмерных раздумий» об этой проблеме. «Следует предположить, что весьма сознательно уделяется внимание тому, какие системы установлены на нескольких подводных лодках Германии» , - сказал он изданию Defense News.

«Я был бы очень осторожен с предположением, что немецкие подводные лодки используют российское навигационное оборудование, но на данный момент времени опубликованные материалы заставляют нас в это поверить», - добавил он.

Тем не менее некоторые парламентарии достаточно встревожены, чтобы требовать соответствующих объяснений.

Депутаты германского бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн и Тобиас Линднер, ведущие голоса Свободной демократической и Зеленой партий по вопросам обороны соответственно, призвали парламентский комитет по обороне обсудить потенциальные риски.

Офис Линднера запросил министерство обороны Германии по этому поводу в ноябре 2020 года, получив, по словам одного из сотрудников, секретный ответ.

Представитель финского владельца Transas фирмы Wärtsilä заявил, что его компания не имеет никакого отношения к российской оборонной отрасли.

«Wärtsilä приобрела Transas в 2018 году для своего коммерческого морского бизнеса и не покупала предыдущий оборонный бизнес, который имел такое же право собственности, но был отдельным от текущего морского бизнеса», - написал представитель компании в электронном письме.

«Мы осведомлены о том, что оборонный бизнес был продан бывшими владельцами примерно в 2015 году и никогда не был связан с Wärtsilä», - добавил он.

Представитель компании добавил, что все навигационные системы компании Transas, принадлежащие и продаваемые Wärtsilä, соответствуют отраслевым стандартам, в том числе по кибербезопасности.

«Мы не раскрываем детали наших клиентов или контрактов, и не можем комментировать их требования и протоколы кибербезопасности», - заявил представитель фирмы Wärtsilä.

Навигационные системы, о которых идет речь в публикации Bild определяют местоположение, маршрут и скорость судна. Считается, что подобное оборудование установлено на двух современных германских подводных лодках проекта 212 - U-35 и U-36.

Напомним, подводные лодки проекта 212 - серия дизель-электрических германских подводных лодок, построенных в 1999-2005 годах. Надводное водоизмещение этих субмарин - 1450 тонн, подводное - 1840 тонн. Предельная глубина погружения - 350 метров. Проект 212 имеет шесть носовых 533-мм торпедных аппаратов. Может брать на борт мины. Лодка оснащена воздухонезависимой установкой (что не имеет пока ни одна российская дизельная субмарина). Всего для бундесмарине построено шесть лодок этого проекта (U-31-36).

Четыре лодки этого проекта построено для ВМС Италии.

Несколько измененный экспортный вариант проекта 212 получил обозначение проект 214 - для ВМС Греции построено 4 единицы; 3 подводные лодки планирует закупить Пакистан.

Правительство Турции 2 июля 2009 года подписало с консорциумом компаний «Ховальдсверке-Дойче Верфт» (HDW) и британской «Мэринфорс интернэшнл LLP» (MFI) контракт, предусматривающий совместную постройку шести НАПЛ проекта 214 с воздухонезависимой силовой установкой. Стоимость соглашения оценивается в $3,5 млрд.

На базе проекта 212 по заказу ВМС Израиля были спроектированы подводные лодки «Дольфин» тип 800. В них использованы системы электронной разведки разработки компании «Эльбит». Всего построено 5 ПЛ этого типа, идут переговоры о заказе еще одной.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что информация о том, что на подводных лодках ВМС Германии якобы установлено разработанное в России навигационное оборудование, нуждается в дополнительной и тщательной проверке.

И этим должны заниматься непосредственно в Бундесмарине. Что касается разного рода публикаций в немецких изданиях, считают специалисты, то не исключено, что они всего-навсего отражают борьбу различных групп влияния в кораблестроительной промышленности ФРГ. По мнению российских экспертов, весьма маловероятно, что приведенная газетой Bild информация хоть в чем-нибудь соответствует действительности.

Михаил Ходаренок