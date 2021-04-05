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Известия.ru

В США заявили о сгоревшем в атмосфере военном спутнике РФ

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru

Российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в слоях атмосферы. Об этом заявили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) 3 апреля.

Уточняется, что речь идет о спутнике «Космос-2525». По данным NORAD он сошел с орбиты еще 1 апреля, пишет ТАСС.

Официального комментария Минобороны РФ не поступало.

«Космос-2525» был запущен на ракете-носителе «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк 29 марта 2018 года в интересах Минобороны РФ.

В тот же день спутник был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС России.

18 марта в космосе разрушился китайский метеорологический аппарат Yunhai 1-02. В результате образовался 21 обломок, их движение отслеживается американскими военными.

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Страны
Китай
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
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