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Описаны действия России при ракетном ударе США

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Источник изображения: Фото: Reuters

Единая космическая система «Купол», которая должна быть развернута к 2024 году, позволит контролировать пуски баллистических ракет вероятного противника, в частности, США. Действия космического эшелона Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) при возможном ударе Соединенных Штатов по России описаны в публикации «Военно-промышленного курьера».

«Информация [о пуске ракеты противником] тут же передается на наземные командные пункты орбитальной группировки и после оценки достоверности — на Центральный командный пункт (ЦКП)», — пишет еженедельник.

Издание уверяет, что после этого в ЦКП формируется команда «Внимание. Старт. 1 эшелон», одновременно с чем на систему противоракетной обороны (ПРО) передается команда «Тревога», после чего наземные радиолокационные станции (РЛС) «на дальности от шести тысяч до четырех тысяч километров берут баллистическую цель на сопровождение, определяют ее характеристики».

Согласно изданию, в случае движения баллистической ракеты в сторону России на ЦКП СПРН формируется команда «Ракетное нападение», которая «передается органам военно-политического руководства страны для принятия решения».

«Весь процесс занимает считаные минуты», — отмечает еженедельник, добавляя, что СПРН тесно взаимосвязана с системой контроля космического пространства (СККП) и ПРО, которые «сопряжены друг с другом и работают как единое целое».

В июне 2020 года военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что в настоящее время Россия способна отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с территории США, но не всегда может делать это в случае пуска ядерного оружия американскими подводными лодками.

В декабре 2019 года ТАСС, ссылаясь на материалы брифинга начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова, выступившего перед иностранными военными атташе, сообщил, что российская спутниковая система обнаружения пусков МБР «Око-1» заменена современным «Куполом».


Иван Потапов

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Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
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Герасимов Валерий
Проекты
2020-й год
СККП
СПРН
Ядерный щит
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