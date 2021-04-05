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Стало известно о падении обломка Falcon 9 на ферму в США

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Источник изображения: Фото: THOM BAUR / Reuters

Обломок ракеты Falcon 9 компании SpaceX упал на ферму в американском штате Вашингтон. Об этом стало известно изданию The Verge.

Владелец фермы обнаружил деталь размером с огромную боксерскую грушу на своем участке в минувшие выходные, о чем сообщил в офис шерифа. Для проверки к нему приехал сержант местного полицейского управления. «Ни владелец собственности, ни наш сержант, конечно, не являются учеными-ракетчиками, но, судя по тому, что произошло несколькими днями ранее, им показалось, что это, возможно, обломки от Falcon 9», — рассказали в офисе.

По информации местных правоохранителей, обломок оставил в почве вмятину размером около четырех дюймов (примерно 10 сантиметров). Правоохранитель позвонил в SpaceX, где ему подтвердили, что обломок действительно может принадлежать им, и отправили своих сотрудников забрать его.

Местные власти рассказали, что резервуар высокого давления с композитной оболочкой упал в результате разрушения второй ступени Falcon 9 над Орегоном и Вашингтоном 26 марта. Ступень повторно вошла в атмосферу в неожиданном месте после отправки на орбиту спутников Starlink.


Александра Максимченко

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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