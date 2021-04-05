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Известия.ru

На ферме в штате Вашингтон нашли обломок ступени Falcon 9

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Источник изображения: Фото: twitter.com/Grant County Sheriff

Фрагмент одной из ступеней ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX упал на одну из ферм в штате Вашингтон, сообщил портал The Verge в пятницу, 2 апреля.

Владелец фермы обнаружил упавший обломок, который оставил «четырехдюймовую вмятину» в почве, на своем участке на прошлой неделе, после чего обратился в полицию. Для проверки поступивших данных к нему приехал сержант местного управления полиции.

«Ни владелец собственности, ни сержант, конечно, не являются учеными-ракетчиками, но, судя по тому, что произошло несколькими днями ранее, им показалось, что это, возможно, обломки после входа в космос Falcon 9», — рассказал представитель офиса шерифа округа Грант Кайл Форман.


После этого сержант позвонил в SpaceX, где полиции подтвердили, что обломок принадлежит им, а также отправили сотрудников забрать его.

Как сообщают местные власти, резервуар высокого давления с композитной оболочкой упал на землю после разрушения второй ступени Falcon 9 над Орегоном и Вашингтоном 26 марта.

Астрофизик из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра Джонатан Макдауэлл рассказал, что возвращение ступени было ожидаемым, однако время и место входа оказались неожиданными.

«Немного странно, что ступень не сошла с орбиты под контролем еще 4 марта — похоже, что-то пошло не так, но в SpaceX ничего об этом не сказали», — отметил он.

30 марта прототип космического корабля Starship компании SpaceX после испытательного полета взорвался при попытке посадки.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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